Google, YouTube ve Play Music ekiplerini birleştirdi

Kurulan yeni ortak birim, en iyi ürünü ortaya çıkarabilmek için her iki servisin gücünden faydalanacak.

Google’ın YouTube Music ve Play Music uygulamaları aynı özellikleri sunmasına karşın farklı oturumlar ve arayüzler üzerinde çalışan iki ayrı servis olarak dikkat çekiyordu. Nihayet Google kendi platformundaki müzik deneyimini daha kullanışlı hale getirmek için gerekli adımları atmaya başladı. The Verge haberine göre Google, YouTube Music ve Google Play Music ekiplerini tek bir iş birimi altında birleştirerek, her iki servisin tek bir uygulama üzerinde birleşmesini sağlayacak zemini oluşturdu.

Bu iki servisten herhangi birine abone olunduğunda, diğerinin tüm içeriğine ücretsiz erişim sağlamak mümkün. Ancak Google iki servisin birbiriyle etkileşimine daha fazla renk katmak istiyor: “Müzik, Google için çok önemli ve kullanıcılarımız, müzik ortaklarımız ve sanatçılarımız için mümkün olan en iyi ürünü sunmak için müzik tekliflerimizi nasıl bir araya getireceğimizi değerlendiriyoruz. Bugün kullanıcılar için hiçbir şey değişmeyecek ve herhangi bir değişiklik yapılmadan önce pek çok bildirimde bulunacağız.”

Google CEO’su Sundar Pichai, Google’ın ana şirketi Alphabet’in geçen ay yapılan 4. çeyrek mali toplantısı sırasında YouTube Red kayıtlarının oranı sorulduğunda, Google’ın müzik servisleri stratejisinde bazı değişiklikler olduğunu dile getirerek “YouTube Red ve YouTube Music ile yola devam ediyoruz, bunu Google Play Music’te de sunuyoruz” demiş ve eklemişti: “Daha fazla yatırım, daha fazla ülke, daha orijinal içerikle karşınızda olacağız. Ve biz bu yıl boyunca sahip olduğumuz deneyimleri bir araya getireceğiz, bu yüzden kullanıcılar için daha da cazip olacak.”