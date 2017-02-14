Google yapay zekayı akıllı saatlere sığdıracak

Google bu yıl başta Android Wear 2.0 akıllı saatler ve Raspberry Pi olmak üzere birçok yeni cihaza yapay zeka (AI) getirmeye hazırlanıyor.

Üstelik makine öğrenimine ilişkin görevler için bu cihazların güçlü birer CPU’ya ya da görüntü işlemciye sahip olmaları gerekmeyecek. Google araştırmacıları, giyilebilir cihazlara özel Android Wear 2.0 işletim sisteminin son sürümünde temel AI görevleri için donanımın üzerindeki yükü hafifletmenin yolunu bulmuş görünüyor.

Bu güncellemeyle akıllı saatlere eklenen temel seviyede yapay zeka özellikleri, bellek ve işlemci kısıtlamalarına karşın çalışabiliyor. Akıllı yanıtlama özelliğiyle iletişimde basit yanıtlar verme olanağı sunan Android Wear 2.0, ayrıca yapılan görüşmenin içeriğine uygun biçimde otomatik yanıtlar da oluşturabiliyor.

Google, donanıma fazla yük bindirmeksizin verileri anında analiz etmek için yeni bir yol kullanıyor. Geleneksel makine öğrenme modellerinde, doğru cevapların sağlanması için bir çok veri sınıflandırılmalı ve etiketlenmelidir. Bunun yerine, Android Wear 2.0, yaklaşık cevaplar sağlamak için “yarı denetimli” bir öğrenme tekniği kullanıyor.

Düşük bilgi işlem ve bellek gücüne sahip Android saatlerde dahi elde edilen başarılı sonuçlardan memnun olduklarını belirten Google araştırmacısı Sujith Ravi, örnek olarak bu “özet” makine öğrenme modelinde birkaç kelimenin çeşitli ipuçlarıyla belirlenerek yanıt oluşturmada kullanıldığını ifade ediyor. Makine öğrenme modeli, verileri işlemek için akışlı bir algoritma sunuyor ve önceki etkileşimler, kelime ilişkileri ve vektör analizini de etkileyen eğitimli yanıtlar sağlıyor.

Veriler bit dizilerine dayalı olarak veya 1’ler ve 0’lar şeklinde analiz edilip ve karşılaştırıldığı için işlem çok daha hızlı tamamlanıyor. Bu sayede bellek üzerinde yükü büyük ölçüde azaltan anında veri analizi gerçekleşiyor. Çok sayıda donanıma ihtiyaç duyan zengin kelime dağarcığı modellerine atıfta bulunmak için geleneksel süreçten geçmiypr. AI özelliğinin amacı da karmaşık kelimelere karmaşık cevaplar üretmek değil.

Bu yeni özelliğin üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarıyla uyumlu çalışacağını ifade eden araştırmacılar, Google’ın Allo uygulamasında yer alan akıllı yanıt teknolojisinin bu sisteme temel oluşturduğunu söylüyor.