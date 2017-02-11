Google milyonlarca uygulamayı AppStore’dan kaldırabilir

15 Mart tarihine kadar Google’ın yeni politikalarına uymayan uygulamaların ipi çekilebilir.

Google Play Store’un dijital raflarına sıradan bir şekilde bile göz atsanız, muhtemelen pek çok zombi uygulama ile karşılaşacaksınız. Bu uygulamalar tipik olarak popüler bir oyunun ya da programın, açıklamasına pek uymayan özensiz, bir kopyasını oluşturur ve stratejik olarak orjinal uygulamalarla birlikte sıralamada yükselirler. Bu durum gerçekten kaliteli içeriğe olan erişimi düşürürken diğer dürüst uygulamalar için de bir dezavantaj oluşturuyor.

Nihayet Google bu uygulamalar için bir şeyler yapacak gibi görünüyor. The Next Web tarafından ortaya çıkarılan bir mail ile Google’ın bazı geliştiricilere, yeterli bir gizlilik politikasına sahip olmadıkları için, uyarılar gönderdiği açıka çıktı.

Eğer geliştiriciler uygulamalarını güncellemezlerse büyük ihtimalle uygulamaları Google Play Store’dan kaldırılacak.

Google gönderdiği mesajda; “hassas kullanıcı bilgilerini talep ettiği veya bu tarz bilgileri işlediğinde, geliştiricilerin geçerli bir gizlilik politikası sunmasını şart koşuyor” diyor. Bu tür izinler, şeffaf bir açıklama gerektiren kamera, mikrofon, hesap, kişiler veya telefon erişimini içeriyor. Bu şekilde kaç tane e-postanın gönderildiği belli değil ancak The Next Web, bunun milyonlarca uygulamayı etkileyebileceğini tahmin ediyor.

E-posta, geliştiricilerin uygulamalarını geçerli bir gizlilik politikasıyla güncellemelerini veya rahatsız edici izin isteklerini uygulamadan kaldırmalarını istiyor. Bu durum neredeyse tüm izinleri isteyen zombi uygulamalarının artık vazıfsız hale gelmesi veya PlayStore’dan kaldırılması sonucunu doğuracak.