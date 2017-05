Google, I/O 2017’de neler tanıttı?

Google geleneksel olarak düzenlediği I/O etkinliğinde bu yıl yine ilginç yeniliklere imza attı.

17 Mayıs gününün akşamı başlayan etkinlikte Google, kısa vadede piyasaya sürmeyi planladığı heyecan verici yeni ürünler üstünde çalıştığını ve mevcut Google ürünlerine de pek çok yenilik ve ilgi çekici özellik eklemeyi de ihmal etmediğini bizlere gösterdi. I/O 2017’nin kısa sürede tamamlanmasına rağmen en büyük ve önemli duyuruları basit bir şekilde gerçekleştirmesi katılımcılardan beğeni topladı.

“Smart Reply in Gmail” adı verilen özellik ile Android veya iOS ‘te çalışan Gmail uygulamasına gelen bir e-postayı yapay zeka aracılığıyla analiz ederek kullanıcılara gelen e-postalar için basit ve hızlı cevaplar önerecek.

Google Lens ile kullanıcılara telefon kamerasıyla bakılan yerde bulunanlar hakkında bilgiler sunacak. Örneğin bir çiçeğe odaklanan kamera ile Google Lens, kullanıcıya bu çiçeğin türü hakkında bilgiler verecek. Daha etkileyici olan kısmı ise bir Wi-Fi router üzerinde bulunan etiketi tarayarak; kullanıcı o ağa anında bağlanabilecek.

“Find My Device” isimli uygulama Apple kullanıcılarının ünlü “Find My iPhone” isimli uygulamasını anımsatıyor olması oldukça normal görünüyor. Yeni uygulamada çok ciddi bir görsel yenilik bulunuyor. Cihazlar sekmeler halinde uygulamanın üst tarafında listeleniyor. Uygulamanın esas amacı ise tahmin edildiği gibi haritada cihazların çevrimiçi olduğu son bölgeyi göstermek. Cihazlardan biri kaybolduğunda “Find My iPhone” uygulamasında olduğu gibi bir ses çıkarma, kilitleme veya kayıp cihaz moduna alma seçenekleri bulunacak.

Google Assistant’ı da unutmayan Google, büyük bir güncelleme sunacak. Öncelikle Google Assistant’a Allo’da olduğu gibi yazabilme özelliği gelecek. Google Lens ile de bağlanacak Assistant aracılığıyla kamerada gösterilen yemeğin adını vermeden ne olduğu sorulabilecek. Assistant, resimde gösterilen yemeği Google resim aramasını kullanarak bulacak. Buna ek olarak Google Assistant’ın iOS’e uyumlu bir sürümü gelecek. Şu anda Google Assistant sadece ABD iTunes AppStore’dan indirilebilir durumda.

Google Home’a ise proaktif asistan desteği gelecek. Proaktif asistan desteğiyle Google Home, kullanıcının talep etmesine gerek olmadan ışığını yakarak mesajlar verebilicek. Örneğin yaklaşmakta olan bir toplantı olduğunda Google Home’un ışığını yakarak kullanıcının dikkatini çekebilecek..

Bir başka yeni özellik ile Google Home’a eller serbest desteği eklenecek. Kullanıcı, Google Home’a aranmasını istediği kişiyi veya numarayı söyleyerek aramayı gerçekleştirecek. ABD içinden gerçekleştirilen aramalar tamamen ücretsiz olacak.

Google Home’a gelecek bir başka yeni özellik ile gelen görüntülü aramalara yanıt verebilecek. Google Home’da bir ekran bulunmamasına karşın Android telefon, Chromecast veya iPhone’a bağlanma desteği sağlayacak.

Google, Google Fotoğraflar’a üç yeni özellik ekliyor. Bunlardan birincisi Suggested Sharing ile fotoğraflarda görünen kişiyle fotoğraf paylaşmayı hatırlatmak için yapay zekayı kullanacak. Paylaşılan kütüphanelerle telefonda belirli bir kişinin çekildiği tüm görüntüleri paylaşacak şekilde yapılandırmanıza olanak tanıyan yeni bir özellik olacak. Bu yeni özellikler iOS, Android ve web’e birkaç hafta içinde gelecek.

Üçüncü ve son özellik ile Google, Google Fotoğraflar uygulamasına fotoğraf kitapları derlemeye yardımcı olan Fotoğraf Kitabı özelliğini ekleyecek. Fotoğraf kitapları, daha sonra fiziksel olarak kapınıza gönderilen ciltli bir kitap olarak basılabilecek. Google’ın Fotoğraf Kitapları ürünü bugün internette piyasaya sürülüyor ve her kitabın fiyatı 9.99 dolar fiyatı olarak görünüyor.

Google’ın YouTube hakkında söylenecek çok şeyi vardı, ancak şovun yıldızı, YouTube akıllı TV uygulamasına 360 derecelik video desteği gelmesi oldu. TV’nizin standart uzaktan kumandasını kullanarak büyük ekranda 360 derece videoların etrafında gezinilebilecek. Bu, aynı zamanda 360 derecelik bir videoyu direkt olarak TV’deki YouTube uygulaması aracılığıyla aktarabilen canlı etkinliklere de dönüştürecek.

Android Go, Google’ın eski Android One isimli girişiminin bir tekrarı. Android O ve gelecek Android yapılarının hafif ağırlıklı bir sürümünü sunacağı ve hafif ağırlıklı uygulamaları kolaylaştıracak. Bu, cihaz üreticilerinin daha hızlı ve pürüzsüz bir Android deneyimi sunabilmelerini ve daha ucuz bileşenlerle daha ucuz telefonlar oluşturmalarını sağlayacak.

Google, bağımsız bir Daydream VR gözlüğü ürünlerine eklendiğini açıkladı. Bu, satıcıların uyumlu olarak çalışan bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan Daydream VR gözlüğü üretmelerini sağlayacak. Kabloları olmayan ve bir PC’ye bağlanmaya ihtiyaç duymayacak olan yeni Daydram VR gözlüğü için HTC ve Lenovo, Google ile birlikte çalışıyor.

Google, ayrıca yeni nesil arttırılmış gerçeklik deneyimleri ve iç mekan rehberliği sağlayacak bir Görsel Konumlandırma Hizmeti’ni açıkladı.

Google CEO’su Sundar Pichai’ye göre Google for Jobs, insanların iş bulmasına ve işverenlerin en iyi adayları bulmasına yardımcı olacak. Perakende işlerinden c-suite yönetici rollerine kadar her şey Google arama kutusundan aranabilir ve kart tabanlı bir arayüzü Google’dan ayrılmak zorunda bırakmadan mevcut işleri görüntüleyecektir.

Google’ın Mart ayında geliştirici önizlemesi yayınlanan Android O’ya resim içinde resim desteği gelecek. Böylece Android telefon kullanıcıları bir videoyu ekranın köşesine küçültmesine ve video oynamaya devam ederken telefonu kullanmasına devam edecek. Elbette bu özellik yalnızca videolarla sınırlı olmayacak.

Android O’da bildirimlerde de gelişmeler olacak. Bir bildirime uzun süreli dokunmak, bildirimin önizlemesini açacak ve geri kalan kısmı görmek için sürükleyerek görüntülenebilir olacak. Ayrıca üçüncü parti uygulamalara kolay giriş yapmak kullanıcı adı ve şifreyi otomatik doldurma özelliği de gelecek.

Google Play Protect ise şüpheli ve kötü amaçlı kod olmadığından emin olmak için uygulamaları tarayan bir virüs denetleyicisi olarak servis verecek.

Play Console Dashboards ile geliştiriciler, aşırı kaynak veya güç tüketimine neden olabilecek sorunlar için üçüncü parti uygulamaları analiz edebilecek. Böylece geliştiricilerin uygulamalarını yaparken bu tür konuların üstesinden gelmesine yardımcı olacak.

Son olarak Android O’ya Kotlin isimli yeni bir programlama dili de eklendi.