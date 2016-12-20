Google FCT’ye şikayet edildi

Mahremiyet odaklı gruplar şirketin ‘aldatıcı’ politika değişikliği yaptığını iddia ediyor.

Mahremiyet odaklı bazı gruplar Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) Google’ı, bazı politika değişiklikleri nedeniyle, şikayet ettiler. İddialara göre Google çeşitli servislerinden topladığı kişisel bilgileri DoubleClick dijital reklamcılık servisiyle toplanan tarama verileriyle birleştirecek bir politika değişikliği yaptı ve bu yöntemle kullanıcıların gizliliğine tecavüz ediyor.

Consumer Watchdog and Privacy Rights Clearing House (Tüketici Gözlemcisi ve Gizlilik Hakkı Denetleme Merkezi), Google’ın dünya çapında akıllı telefonlarda yüzde 88’lik pazar payına sahip Android işletim sistemi, Google Analytics, YouTube, DoubleClick ve AdSense verilerini birleştirerek kullanıcılar hakkında süper profiller oluşturulduğunu iddia ediyor.

Geçen hafta Perşembe günü gerçekleşen şikayete yönelik Pazartesi günü kamuoyuna yapılan açıklamaya göre; Google bu süper profilleri oluşturmak için Haziran’da bir politika değişikliği yaptı ve bunun için gizlilik politikaları ile alakalı bildirim belgelerinde tek bir satırı yürürlükten kaldırdı.

Google2 8 Haziran’da kullanıcıları bazı yeni isteğe bağlı özellikler hakkında bilgilendirdi. Bu bilgilendirmede kullanıcılara şirketin topladığı veriler ve bunların nasıl kullanıldığına yönelik kullanıcılara daha fazla denetim imkanı sağlandığını ancak arama devinin tüketicilere daha alakalı reklamlar göstermesini sağlayacağı belirtildi. İddialara göre mevcut kullanıcılara bu özelliği devre dışı bırakma şansı verildi, ancak yeni kullanıcılar için kişisel ve tarama verilerinin birleşimi varsayılan seçenek olarak yapılandırıldı.

FTC tarafından yürütülecek olan soruşturma, şirketin gizlilikle ilgili konularda FTC ile süregelen bir dizi anlaşmazlığına ilave olacak. Şikayetçi taraf; “Google bir seri suçlu ve FTC bugüne kadar Google’ın kullanıcı gizlilik ihlallerini yavaşlatmaktan başka bir şey yapmadı” diyor. Haziran’da atılan adımı son derece aldatıcı olarak nitelendiren şikayetçi gruplar, duyurunun “kasıtlı olarak kullanıcıları yanlış yönlendirdiğini” düşünüyor.

Bakalım gelişmeler nasıl seyredecek ve bu iddiaların altından nasıl bir sonuç çıkacak.