Google Earth’e bir şeyler olacak

Google, bir duyuru yaparak Google Earth hakkında yenilikleri tanıtacağını açıkladı.

Google, önümüzdeki hafta New York’ta gerçekleşecek olan Dünya Günü öncesi geniş bir katılımcı kitlesine davetiye gönderdi. Davetiyede teknoloji devi, Google Earth’ü “ yeni bir deneyim” olarak tanımlıyor.

Google etkinlik hakkında fazla detay vermezken; etkinlik 18 Nisan günü Whitney Sanat Müzesi’nde yerel saat ile 15:30’de gerçekleşecek. Google Earth ekibi geçtiğimiz yılın sonunda gezegenimizi görselleştiren uygulamanın sanal gerçeklik versiyonunu sadece HTC Vive ile uyumlu olacak bir şekilde kullanıma sunmuştu.

Google Earth ekibi, tanıtımda yakın gelecekte başka platformlarda destek verecekleri sözünü vermişti. Verilen sözü düşünerek önümüzdeki hafta gerçekleşecek etkinlikte Google’ın hesaplı sanal gerçeklik gözlüğü Google Daydream’e destek verilmesini bekleyebiliriz.

Google, yıllardır sanal turlar ve arttırılmış gerçeklik ile müze turlarına yönelik deneyimleri geliştiriyor. Belki de bu tür ayakları yere basan sanal gerçeklik deneyimlerini artık Google Earth ile entegre olarak görebiliriz.