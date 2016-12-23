Google 2017’de iki tane Android Wear akıllı saat çıkartacak

Gogole’ın yeni akıllı saat modellerin adında Pixel kelimesi geçmeyecek.

Moto ve Huawei gibi büyük üreticiler giyilebilir ürün stratejilerini yeniden düşünüyor olabilir ancak Google bunun için zaman harcamak istemiyor. The Verge ile yapılan özel bir röportajda Android Wear ürün yöneticisi Jeff Chang, şirketin Android Wear 2.0’ın yeni özelliklerinden tam olarak yararlanmak için tasarlanan yeni amiral gemisi akıllı saatlerden ikisini gelecek yıl piyasaya süreceklerini açıkladı.

Son birkaç ay boyunca söylentiler bu saatlerin Pixel markası taşıyacağı yönündeydi ancak bu cihazlar Google’ın adını taşımayacak. Chang, geçtiğimiz yıllardaki Nexus telefonları gibi, markayı üreteci şirketin belirleyeceğini söyledi ancak bu üreticinin kim olduğuna dair bilgi vermedi. İki şirketin cihazların üretiminde yakın şekilde birlikte çalıştığını ancak iki modelin boyutu veya tasarımı hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamayadığını belirtti.

Google Ocak ayında Android Pay ve Google Assistant özelliklerini içeren beşinci ve nihai son geliştirici önizlemesini yayınlamayı planlıyor. Önizle sürümünün dördüncü sürümü, tek tıklamayla Google’da oturum açma ve uygulama içi satın alımlar özellikleriyle geçen hafta yayınlanmıştı.

Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O etkinliğinde duyurulan Android Wear 2.0 çeşitli gecikmeler nedeniyle 2017 yılına kaldı. Birçok büyük üretici bu yıl yeni saatler piyasaya sürmeyi tercih etse de Chang aşağıdakiürünlerin yeni güncellemeyi alacağını açıkladı;

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Casio Smart Outdoor Watch

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch

Huawei Watch Ladies

LG G Watch R

LG Watch Urbane

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Moto 360 Gen 2

Moto 360 Sport

Nixon Mission

Polar M600

Tag Heuer Connected

Chang, Google’ın Android Wear’ın geleceği konusunda “oldukça iyimser” olduğunu ve çeşitli üreticilerin önümüzdeki aylarda yeni saatler açıklayacağını da belirtti ve ekledi; “Bu bir maraton, sprint değil. Bu ürün kategorisiiçin çalışmaya devam edeceğiz.”