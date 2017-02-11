GlobalFoundries yeni fabrikasını Çin’e kuracak

ABD’li yonga üreticisi, Almanya ve Singapur’daki genişlemenin yanı sıra Çin’in Chengdu bölgesinde de üretim yapacak.

Bir zamanlar AMD’nin parçası olan GlobalFoundries, ABD, Almanya ve Singapur’da mevcut olan üretim tesislerinin yanı sıra Çin’in Chengdu bölgesinde kablosuz çip üretmek için yeni bir fabrika açacağını açıkladı. AMD, IBM, Qualcomm ve Mediatek başta olmak üzere çeşitli teknoloji şirketleri için yonga üretimi yapan GlobalFoundries, önümüzdeki yıldan itibaren Chengdu Belediyesi ile ortaklaşa çalışacağı fabrikada standart üretim tekniklerini kullanarak 300 milimetre plakalar üzerinde yonga imal edecek.

Şirketin 22FDX adını verdiği FD-SOI üretim sürecine geçiş ise 2019 yılında gerçekleşecek. Özellikle akıllı telefonlar, arabalar ve nesnelerin interneti aygıtlarında kullanılan radyo frekanslı çipler için düşük maliyetli üretim sağlayan bu süreç aynı zamanda Almanya’nın Dresden kentindeki Fab 1 tesisinde de kullanılacak. Önümüzdeki üç yıl içinde buradaki kapasitenin yüzde 40 artırılması planlanıyor.

Dresden’deki mühendisler, 22FDX’in halefi olan 12FDX üzerinde çalışıyor. Çünkü şirket mevcut işlemle çıkan 22 nm’den çok, 12 nanometre boyutlu çipe odaklanıyor. Daha gelişmiş üretim teknolojilerinin kullanılması maliyetleri artırabilir, ancak daha küçük boyutlar genelde daha düşük güç tüketimi ile daha küçük çipler veya aynı tüketim için daha yüksek performans ile sonuçlanacaktır.

GlobalFoundries ayrıca 12FDX ile gelecek nesil 5G mobil telefon şebekelerine de hazırlanmak istiyor. Singapur’daki geleneksel üretim bandında hızlanma planlanırken, 40 nm yonga üretimi yüzde 35 oranında artacak. Şirketin sekiz yılda 13 milyar dolar yatırım yaptığı ABD’deki çalışmaları ise ülkede 9 bini aşkın istihdam sağlıyor.