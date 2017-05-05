General Electric’ten akıllı lamba

General Electric, Aralık’ta duyurduğu fütüristik lambalar hakkında detaylar paylaştı.

General Electric’in C adını verdiği akıllı lamba serisinde dikkat çekici özellikler bulunuyor. Lambada Amazon’un sesli asistanı Alexa bağlantısı yapılabiliyor. Bu sayede lambaya sorduğunuz sorulara Alexa üzerinden yanıt alabiliyorsunuz. Öte yandan Alexa ile bu lambayı kontrol etmek de mümkün.

Lamba ışık vermenin yanında başka görevler de yerine getirebiliyor. Örneğin dairesel lambayı ışıkların konumu ile akrep ve yelkovanı taklit ederek bir saat gibi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca lambanın vereceği ışık derecesi de ayarlanabiliyor.

Bu kadar ilginç görünümlü bir lambanın aynı zamanda kullanıcısının evine fütüristik bir görünüş de kazandıracağı aşikar.

C’de bulunacak işlevsel özelliklerin bazılarının diğer General Electric lambalarına da ekleneceğine dair söylentiler var. C’nin yanında C-Reach adı verilen cihaz ile kullanıcılar C’yi Alexa ve HomeKit’e de bağlayabilecekler.

C, Eylül ayında 200 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bununla birlikte şimdi satın almak isteyenler 160 dolara ön sipariş verebiliyor. C-Reach hakkında herhangi bir detaylı bilgi verilmemiş olsa da muhtemelen C ile birlikte aynı tarihte 50 dolardan daha düşük bir fiyata satışa sunulacak.