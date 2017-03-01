GeForce GTX 1080 Ti tanıtıldı

Nvidia’nın son GeForce ekran kartı Titan X’i geride bırakıyor.

Yeni GeForce GTX 1080 Ti, GTX 1080’den yüzden 35 daha hzılı performans sergiliyor. 12 milyar transistör ve 3584 CUDA çekirdeği sunan ekran kartının özellikleri size Ağustos ayında tanıtılmış olan Titan X Pascal ile benzerlik gösterebilir.

GeForce GTX 1080 Ti’ın aylar öncesinden hazır olduğu ve AMD’nin Vega mimarili rakibini beklediği konusunda dedikodular çıkmıştı. Aslında Nvidia’nın etkinliği AMD’nin etkinliği ile aynı zamana rastlaşmıştı. Ancak AMD yeni bir grafik işleme birimi tanıtmazken; Nvidia tanıttı ve bu gerçekten muhteşem oldu.

Titan X gibi 3584 CUDA çekirdeği sunan GeForce GTX 1080 Ti, 11 GB GDDR5X’lik RAM ile gelecek. RAM tercihi olarak egzotik HBM2 yerine daha geleneksel olan ve AMD’nin Vega’da kullanılması bekleniyordu,

GeForce GTX 1080 Ti’ ın aylar öncesinden hazır olduğu ve AMD’ nin Vega mimarili rakibini beklediği konusunda dedikodular çıkmıştı. Aslında Nvidia’nın etkinliği AMD’nin etkinliği aynı zamana rastlaşmıştı. Ancak AMD yeni bir Grafik işleme birimi tanıtmazken; Nvidia tanıttı ve bu muhteşem oldu.

Titan X gibi 3584 CUDA sunan GeForce GTX 1080 Ti, 11 GB GDDR5X’lik RAM ile gelecek. RAM tercihi olarak, AMD’nin Vega’da kullanmasını beklediğimiz egzotik HBM2 yerine daha geleneksel bir tercih yapılmış. Ama bu kartın performansını gölegeleyemez.

Dışarıdan bakıldığında GeForce GTX 1080 Ti, görünüş olarak GeForce GTX 1080 ile aynı görünüyor. Şirket yaptığı açıklamada GTX 1080 Ti’nin soğutma çözümleri ve güç kaynağı konusunda yeniden dizayn edildiğini söyledi.

Isıl tasarım gücü bakımından kıyasladığımızda GTX 1080 Ti, 220 watt ile 180 watt’lık GTX 1080’i geride bırakmış olsa da 250 watt’lık Titan X Pascal’ın gerisinde kalıyor.

Performans olarak bakıldığında GTX 1080 Ti, şu ana kadar pazarda bulunan en iyi “ Ti” modeli. Piyasaya çıkış tarihi olarak önümüzdeki hafta hedefi verildi ve ABD satış fiyatı 699 dolar olarak belirlendi. Muhtemelen ülkemize 3.500 Tl üstü bir fiyat etiketiyle giriş yapabilir.