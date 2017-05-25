Garmin, Virb 360 tanıtıldı

Garmin’in 5K ve arttırılmış gerçeklik sunan 360 derecelik kamera dikkat çekiyor.

Sanal gerçekliğin istikrarlı gelişmesi sayesinde 360 derece kayıt yapabilen kameralar, video yapımcıları tarafından talep görmeye başladı. Bu talebe paralele olarak Garmin de, birçok seçenek sunan 360 derecelik kamerası Virb 360’ı tanıttı. 5K çözünürlükle saniyede 30 kareye kadar video çekim imkanı sunan Virb 360, etkileyici çözünürlüğünün yanında 4K küresel stabilizasyon teknolojisiyle video yapımcılarına pürüzsüz ve canlı görüntüler vaat ediyor.

Videolarda her yönden gelen ses seviyesini eşit derecede sunan Virb 360’da dört dahili mikrofon bulunuyor. Ayrıca GPS ile kullanıcılar kendi 360 derecelik arttırılmış gerçeklik kaplamalarını yaratabilecek. Garmin, Virb 360’ın inanılmaz derecede kolay kullanılabildiğini, tek dokunmalı basit düğme kontrollerine ek olarak hem mobil ve hem de masaüstü uygulamasıyla daha karmaşık düzenleme seçeneklerine sahip olacağını iddia ediyor. Beklendiği gibi Virb 360 ile YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayını gerçekleştirmek de mümkün.

Uzun bir seyahate gidenler için pil ömrü bakımından Virb 360, bir saatlik çekim süresiyle beklentilerin uzağında kalıyor. Bunun dışında Virb 360, suya ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olacak. 128 GB’a kadar arttırlabilen MicroSD desteği sunan Virb 360; WiFi, Bluetooth ve NFC bağlantılarını destekleyecektir.

Virb 360, Nikon’un KeyMission 360 modelinden daha hesaplı bir tutar olarak 800 dolar ile satışa sunulacak.