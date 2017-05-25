Galaxy S9 modeli hakkında ilk bilgiler geldi

Gelecek Galaxy S modelinin kod adı ve daha fazlası için söylentiler ortaya çıktı.

Galaxy S9’un kod adı kesin olmamakla birlikte Star olabileceği öngörülüyor. Bu ismin verilmesinin sebebi daha parlak bir ekran ile gelecek olması ihtimaline dayanıyor. Buradan da Galaxy S8 modelinde bulunan Infinity Display’i geliştirmek için çalışıldığı düşünülüyor.

Ekrandan ayrı olarak düşünülen bir başka olasılık ise Galaxy S9’da daha iyi bir işlemciyle tıpkı kayan bir yıldız kadar parlak olabileceği ihtimali de bulunuyor. Galaxy S9’da Qualcomm’un adı belli olmayan gelecek nesil işlemcisi kullanılacak. Samsung’un şifreli kod adı, şu an için doğrulanmamış bir söylenti olduğu için değişebilir.

Galaxy S9’un tasarımı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) Twitter’da paylaşmış olduğu konsept Galaxy S9 için 4K+ ekran, ekran içi parmak izi okuyucu, çift kamera, 4000/4500 mAh batarya ve 5G ile geleceğini söyleyen bir tweet atmıştı.

Önümüzdeki sene raflarda yerini alacağı beklenen Galaxy S9 hakkında çıkan sızıntıları en ince ayrıntısına kadar sizlere sunmayı sürdüreceğiz.