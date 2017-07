Galaxy Note Fan Edition’ın detayları belli oldu

Samsung, üretiminde Galaxy Note 7 bileşenlerini de kullandığı Galaxy Note Fan Edition için yeni özellikleri duyurdu.

Galaxy Note FE’de her Note cihazında bulunan S Pen, daha sofistike ve daha kolay bir yazı yazma deneyimi sunacak. S Pen ile kullanıcılar ayrıca bir İnternet Web sitesinde bulunan yabancı dile ait bir kelime veya resimde bulunan kelimeyi her dile tercüme edebilecek. Bildirimleri kontrol etmenin yanı sıra, ‘Always On Display’ adlı işlev, telefon tuş kilidindeyken notlar oluşturulmasını ve kontrol edilmesini sağlar.

Galaxy Note FE’de yer alan Samsung Pass ile kullanıcılar parmak izi ve iris okuyucu aracılığıyla çeşitli Web site ve bankacılık uygulamasında daha kolay ve güvenilir bir kullanım sunuyor. Cihazda, Note 7’de de bulunan suya ve toza dayanıklılık sunan IP68 sertifikası bulunmayı sürdürülecek.

Note FE’de Samsung’un Galaxy S8 ve S8+’da yer alan Bixby isimli akıllı asistan özelliği Bixby’de yer alan Bixby Home ve Bixby Reminder özellikleri de bulunacak.

Cihazda yer alacak 3200 mAh gücündeki batarya, Note 7’de yaşanan patlamaları engellemek için daha güvenli olacak. Batarya dışında Note 7’de bulunan bütün donanım özellikleri bulunmayı sürdürecek. 5.7 inçlik Super AMOLED ekran, 1440×2560 çözünürlük sunacak. Dört çekirdekli Snapdragon 821 işlemci, Adreno 530 GPU ve 4 GB RAM sunmayı sürdürecek olan Note FE’de 64 GB dahili hafıza bulunacak.

Onyx Black, Coral Blue, Platinum Gold ve Titanium Silver renk seçenekleriyle gelecek Note FE, Güney Kore’de 611 dolara satışa sunulacak. Samsung, Note FE’nin uluslararası satışı düşündüklerini söyledi.