FLIR Duo: Drone’lar için mini termal kamera

Gökyüzünden dünyayı karelemeyi sevenlere gelsin: Kuşbakışı görüntü yakalamak için FLIR Duo.

Kameralar, günümüzün vazgeçilmezleri oldular. FLIR marka kameralara ise endüstriyel ekipmanlardan mobil cihazlara her yerde rastlıyoruz. Ayrıca FLIR, 20 yılı aşkın süredir hava teknolojisi üzerinde çalışıyor ve CES 2017’de görücüye çıkan FLIR Duo aynı konsepti daha küçük drone’lar için geliştiriyor…

Aslında Duo, mevcut hava ürünlerinden daha uygun bir cihaz. Görüntü açısından Duo, 2 megapiksellik bir standart kamera ile 160 x 120’lik bir termal görüntüyü birleştiriyor. Yani Duo ikisinin de üstesinden geldiği için, termal görüntü veya normal fotoğraflar arasında seçim yapmak zorunda kalınmıyor.

FLIR Duo’nun GoPro’ya benzetilmesine çok da şaşmamak gerekir. İkisi de oldukça küçük ve bir o kadar da başarılı cihazlar. Bunun yanında en azından FLIR için olan küçük sorun, DJI’nın en popüler uçaklarının hepsinin zaten kameralarla birlikte gelmesi. Bu da, tüketici drone pazarının büyük bir dilimi anlamına geliyor.

Ayrıca yeni FLIR One mobil cihazlara uygun kamera da tanıtıldı. FLIR One, telefonunuzun en altına kaydırılan Android ve iPhone sürümleriyle geliyor. Cihaz aynı zamanda yüksekliği ayarlanabilen bir konnektör ile birlikte geliyor. Yeni One, iki versiyon olarak sunuluyor. Daha ekonomik olanı ABD için 199 dolar şeklinde.