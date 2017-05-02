Fitbit’in yeni nesil akıllı saati sızdırıldı

Fitbit’in geliştirme aşamasında problemler yaşadığı yeni nesil akıllı saat modelinin fotoğrafları görüntülendi.

Yahoo Finance’in haberine göre Fitbit, geçen yıl tanıtılan saat görünümlü fitness aygıtının ardından “Project Higgs” kod adlı projesi üzerinde çalışıyor. Yeni nesil akıllı saat, birçok açıdan Blaze’in iyileştirilmiş versiyonu olarak görünüyor.

Tasarım olarak Blaze’de kullanılan sekizgen biçimindeki ekranın yerine yeni nesil akıllı saat modelinde daha geleneksel bir kare biçiminde ekran kullanılacak. Metal kasasının yanında ekranda daha renkli bir tasarım kullanılacak.

Yeni nesil akıllı saatte; dahili GPS, kalp atış hızı takibi ve Apple Watch Series 2’de bulunan 1000 nit parlaklığında bir ekran bulunacak. Buna ek olarak saat üzerinden ödemeler de gerçekleştirilebilecek.

Fitbit, yeni nesil akıllı saatinde Android Wear yerine kendi işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor ve satışa sunulduğunda akıllı saatte bir uygulama mağazası bulunmayacak. Bunun yerine saat için geliştirilecek birkaç uygulama beklenebilir.

Üretim konusunda edinilen bilgilere göre Fitbit, saattin GPS anteninde bulunan bir problemin çözülmesi gerekiyor. Fitbit, akıllı saat piyasasındaki önde gelen Apple Watch’ta bulunan su geçirmezlik özelliğini yeni nesil saatine getirmekte zorluklar yaşıyor.

Genel olarak bakıldığında “Higgs”, Blaze’den iyi olsa da tam olarak çığır açacak bir ürün olarak görünmüyor.