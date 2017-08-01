Facebook’un yapay zeka programı sona erdi

Facebook’un üzerinde çalıştığı yapay zeka programında yaşanan problemler sebebiyle kapatıldı.

Geçen hafta SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün yapay zeka ile ilgili bilgisinin sınırlı olduğunu söylemesinin ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. Facebook’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay zeka programı, geçtiğimiz hafta kendi dilini geliştirdi ve bunun sebebi olarak İngilizce’yi iletişim kurmak için yeterli görmediğini belirtti.

Yaşanan bu olayın ardından kendi ürettiği kod kelimeleriyle iletişim kuran program, programın sorumluları tarafından kapatıldı ve çevrimdışı hale getirildi. Elon Musk, Bill Gates ve dünyaca ünlü evrenbilimci Stephen Hawking, yapay zeka programlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini söylemişti.

Bu durumun aksini iddia eden Mark Zuckerberg’ün yaşanan son gelişmelerin ardından bu fikirlerini sorguladığı düşünülüyor.