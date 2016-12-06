Facebook sahte haberleri kullanıcılara soruyor

Yalan haberlere savaş açan Facebook kullanıcıların haberler için değerlendirme yapmasını istiyor.

Sosyal paylaşım ağı Facebook bir süredir büyük bir problem olan sahte haberler ile uğraşıyor. Geçtiğimiz günlerde bu tarz haberlere savaş açan Facebook şimdi kullanıcıların yardımcı olmasını umuyor. Pek çok kullanıcı, kendilerine gösterilen haber başlıklarının doğru olup olmadığını belirlemek için Facebook’un kendilerine soru sorduğunu bildiriyor.

Bu sürece kaç kişinin dahil edildiği veya tam olarak Facebook’un topladığı bilgilerle ne yapmayı planladığı belli değil. Bununla birlikte bu adım, Facebook’un sayfalarındaki son derece rahatsız edici clickbait (tık avcılığı) ve sahte haberler ile başa çıkma planının bir parçası gibi görünüyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz gibi Facebook bir haber başlığı altında kullanıcısına bir soru soruyor ve çeşitli seçenekler sunuyor.

Soru oldukça basit; “Bu link başlığının yanıltıcı olduğunu düşünüyor musunuz?” Cevap seçenekleri ise şöyle; Alakası yok, Çok az, Belki, Oldukça, Kesinlikle.

Ancak yine de bir sorun var; gelen cevapların doğruluğundan Facebook nasıl emin olacak? Muhtemelen bu daha büyük bir kontrol mekanizması içinde belli bir tetikleyici unsur olabilir. Öte yandan bu sorulara gelen cevaplar önceden güvenli lsitelere alınmış medya kanalları açısından Facebook kullanıcılarının ne kadar dürüst olduğunu belirlemek için de soruluyor olabilir. Yani Facebook’un amacı sahte haberleri ve kanalları tespit etmek kadar kullanıcıların dürüstlüğünü de onaylamak olabilir.