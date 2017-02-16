Facebook dikey video formatını tanıtırken, TV uygulamalarını doğruladı

Android ve iOS uygulamalarında tam ekran dikey video desteği vermeye başlayan Facebook ayrıca TV uygulamalarının da müjdesini verdi.

Facebook’un mobil uygulamalarında artık dikey formatta videoları tam ekran izlemek, otomatik olarak sesli oynatmak ve haber akışında dolaşırken görüntü içinde görüntü (PIP) şeklinde kenarda video izlemek mümkün olacak. Sosyal medya devi ayrıca Apple TV, Amazon Fire TV ve Samsung Smart TV için yayınlayacağı uygulamaların da haberini verdi.

Bugüne kadar Facebook akışındaki tüm videolar otomatik oynatılırken sessiz çalışıyordu, sesi açmak için videoya dokunmak gerekiyordu. Şimdi ise haber akışında aşağı doğru gezerken tüm videoları sesli olarak otomatik oynatma seçeneği sunuluyor. Telefon sessizde olduğunda videolar ses çıkarmayacak ancak eğer ses açıkken de eski usul kullanmak isterseniz, bunu Ayarlar sekmesinde değiştirmeniz gerekecek.

Dikey videolar izlerken de tek tıkla tam ekrana geçmek mümkün oluyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana test aşamasında olan bu özellik, aldığı olumlu yorumlar sonucunda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuluyor. Ayrıca tıpkı YouTube ve Vimeo uygulamalarında olduğu gibi “görüntü içinde görüntü” (picture-in-picture) özelliğiyle haber akışında dolaşırken, videoları alt köşede küçük haliyle izlemek mümkün olacak. Bu küçük görüntüyü ekranın herhangi bir köşesine sürüklemek mümkün olurken, Android kullanıcıları videoları başka uygulamalara geçtiklerinde de izlemeye devam edebilecekler.

Facebook’un yakın zamanda televizyonlar için yayınlayacağı video uygulamasında ise kullanıcılar arkadaşlarının paylaştığı videoları doğrudan Apple TV, Amazon Fire TV ve Samsung Smart TV üzerinden izleyebilecekler. Dahası bu yöntemle canlı yayınları takip etmek de mümkün olacak.