Dört kat hızlı Wi-Fi için tarih belli oldu

Qualcomm, bağlantı hızını dört kata çıkaran ve pil tüketimini azaltan yeni nesil Wi-Fi teknolojisi için örnek yongaları haziran ayında yayınlayacağını duyurdu.

Bu tarihten itibaren donanım ve ağ üreticileri IEEE 802.11ax teknik özelliklerini taşıyan ürünlerini geliştirme olanağı bulacak. Kullanılan teknoloji sayesinde yerel kablosuz ağların performansını ve verimliliğini artıran bu yeni standart, önümüzdeki yılın sonunda (şu an kullanımda olan) 802.11ac’nin yerini alacak.

Doğru özellikler ve koşullar ile gigabit bağlantı seviyelerine ulaşabilen 802.11ac’nin halen son kullanıcı ve kurumsal ortamlarda yayılımının devam ettiğini belirtmekte fayda var. Ancak Wi-Fi teknolojilerinde bir standart henüz doyuma ulaşmadan sonraki neslin yayınlanması yaygın bir uygulama olarak biliniyor. 802.11ax’in temel farkı ise gerçek dünya koşullarında daha iyi performans sergilemesi olacak. Örneğin pek çok farklı Wi-Fi ağının erişilebilir olduğu senaryolarda (yani neredeyse her zaman) 11ax mevcut nesle göre daha verimli çalışacak. Bu özellikle LTE ve 5G’nin hızla yaygınlaştığı mobil dünyada önem taşıyor.

Yeni standardın özellikleri, aynı anda 12 ayrı akışı göndermek için çoklu antenlerin kullanılmasını içeriyor. Fakat aynı zamanda, trafik planlaması da dahil olmak üzere, hücresel dünyadaki teknolojileri kullanıyor. Böylelikle cihazları şebeke üzerinden ve şebekeden verimli bir şekilde alıyor ve ağlar birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalmıyor.