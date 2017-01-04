Donald Trump uyarıyor: ‘Hiçbir bilgisayar güvenli değil!’

Donald Trump: ‘Eğer gerçekten önemli bir belgeniz varsa, kurye ile gönderin…’



ABD Başkanı Donald Trump, bilgi işlem güvenliği ile ilgili bilgisini Yılbaşı partisinde gösterdi: ‘Sırlarımızın bilgisayar korsanlarından korunmasının en iyi yolu büyük hava boşluğudur’ dedi. Açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı…

Yılbaşı partisinde gazetecilere verdiği demeçte, ‘Hiçbir bilgisayar güvenli değildir’ diyen Trump, aynı zamanda veri güvenliği riskleri yönetimi konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Trump’ın önerisi, uzaktan saldırıya uğramayacaklarını garanti ederek gizli iletişimlerin etrafında büyük hava boşlukları yerleştirmek. Ancak hükümet görüşmelerine başvuracak olursa, resmi mercilere mesaj götürmek için güvenilir küçük taşıyıcı askeri ekibe ihtiyaç olacak.

E-posta sunucularının güvenliği Başkanlık seçimi kampanyası sırasında da çok önemli bir konuydu. Öyle ki, Trump, Rus bilgisayar korsanlarını oldukça teşvik ederek rakibi Hilary Clinton’ın silinmiş e-postalarını bulmalarını istemişti. Sonrasında ise ABD Başkanı geçen hafta Rusya’nın Demokratik Ulusal Komite’ye hack saldırısı girişimleri konusunda Rusya’ya karşı yaptırımları bildirdiği zaman, Trump gazetecilere verdiği demeçte, “Sanırım hayatımıza devam etmemiz lazım” dedi.

Trump, iddiaları gelecek hafta görüşmek üzere ABD istihbarat yetkilileri ile bir araya gelecek ve yılbaşı gecesinde yaptığı açıklamasında da ABD’nin konuyla ilgili emin olması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca son olarak da, ‘Hack hakkında çok şey biliyorum. Bilgisayar Korsancılığı, çok zor kanıtlanabilir bir durumdur. Suçu işleyen başka biri dahi olabilir. Bu tarz işlemlerin kanıtlanması bazen zor olabiliyor. Kolay değil.’ diyen Trump, Bilgi İşlem Güvenliği konusuna vakıf olduğunun altını da çizdi.