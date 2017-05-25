DJI’dan bütçe dostu drone

Ünlü drone üreticisi DJI, küçük ve ucuz drone modeli Spark’ı tanıttı.

Son altı ay boyunca, drone endüstrisindeki en büyük eğilim, dostlarımızın boyutunu küçülterek daha portatif ve erişilebilir hale getirmekti. DJI da bu kervana katıldı ve yeni küçük drone modeli Spark’ı tanıttı. Yaklaşık 0.25 kg ağırlığında olan Spark, Mavic Pro modelinde olduğu gibi birçok özelliği küçük bir pakete sıkıştırmayı başarıyor.

DJI’ın üst düzey drone modeli Phantom 4’te bulunan akıllı uçuş kontrol özellileri ActiveTrack ve TapFly, Spark modelinde de bulunacak. Böylece kullanıcılar, tıpkı bir Jedi gibi drone’u istediği tarafa yönlendirebilecek . Maksimum 109 metre uzaklıktan kontrol edilebilen Spark, bir akıllı telefon aracılığıyla da kontrol edilebilecek. Tek şarj ile 16 dakikalık uçuş süresi sunan Spark, Micro USB ile şarj edilecek. DJI; bir şarj aleti, pervane korumaları, ekstra bir pil ve uzaktan kontrol cihazını içeren paketini Spark’tan ayrı olarak 200 dolara satışa sunacak.

Spark’ın kamerası ise çift eksenli gimbal ile destekleniyor. 1080p video ve 12 MP çözünürlüklerinde fotoğraf çekimi gerçekleştiren Spark, QuickShot adlı özellik ile 1 dakikalık çekimi kullanıcılara 10 saniyelik dilimler halinde verecek. Spark’ın engelleri aşmasını sağlayan yerleşik sensörler bulunacak ve Spark’ın hızı saatte 50 km’ye ulaşabilecek.

Spark, ayrıca beyaz, mavi, yeşil,kırmızı ve sarı renk alternatifleriyle 15 Haziran’da 500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

DJI Spark’ın tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.