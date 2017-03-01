DJI Matrice 200 tanıtıldı

Çoğu drone yağmura, rüzgara ve ekstrem koşullara karşı dayanıksızdır. Ama bu drone öyle değil.

Drone pazarının piyasadaki lideri olan DJI, Barselona’da gerçekleşecek Dünya Mobil Kongresi (MWC) ‘sen önce gerçekleştirdiği etkinlikte M200 serisi dronelarını tanıttı. Üç modelden oluşan serinin giriş modeli M200 olurken; üst modelleri olarak da M210 ve M210RTK bulunuyor.

Öncelikle bu modeller, Inspire ve Matrice serisi diğer dronelar gibi profesyonel fotoğrafçılık için bulundurduğu şeylere sahip değil. Ancak bu modelleri zorlu koşullarda yönetebilirsiniz. İnşaatçıların arazi araştırması için vazgeçilmez bir seçenek olabilir.

Cihazda bulunan IP64 standardı ile kuma, toza ve yağmura dayanıklı. Ancak cihazı kullandıktan sonra temizlemeyi de unutmamanız gerekiyor. Drone üzerindeki gelişmiş alıcılar sayesinde gösterdiğiniz bir rotada sorunsuz şekilde ilerlemeye devam edebiliyor.

Üç farklı sensör sayesinde drone irtifasını GPS’ten daha doğru bir şekilde takip edilebiliyor. Radyo kontrol frekansları ise aşırı müdaheleden kaçınmak için 2.4 Ghz ile 5.8 Ghz’lik bandlar arasında değişiyor. Pil konusunda da değişiklikler bulunan DJI M200’da bir pil çalışmıyor iken diğer pil çalışamyan pilin görevini de üstleniyor. Tam performans ile de 35 dakika boyunca uçabiliyor. En düşük uçuş sıcaklığı ise -20 santigrat derece olarak açıklandı.

Öte yandan havalimanlarının yakınlarında drone uçurulmasına hiçbir zaman hoş gözle bakılmaması normal bir durum. DJI, drone’a yerleştirdikleri DJI Airsense isimli sensör ile buna dikkat ettiklerini ifade ediyor. Böylece drone istenmeyen durmlarda kalarak ahava alanı sahalarına girmiyor. Dronelara yerleştirilen diğer sensörler sayesinde karşılarına çıkacak engelleri görüp; onları aşabiliyorlar. Altında bulunan ultrasonik sensörler ile yerin tipini belirleyerek kalkış yaptığı yeri kolayca hatırlayabiliyor.

Çoğu drone’da bir tane dengeleme halkası bulunur. Ancak M210 ve M210RTK cihazlarında 3 tane dengeleme halkası bulunuyor.

M200 serisi dronelar hakkında fiyat bilgisi verilmezken; satışa çıkış tarihi olarak yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağı açıklandı.



