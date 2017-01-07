Dior’dan ruh halinden anlayan akıllı gözlük

CES 2017’nin sürprizlerinden biri de ünlü moda markası Dior’un akıllı gözlüğü oldu.



Lüks moda markası Dior, CES 2017 kapsamındaki ‘sürpriz’ markalardan biri. Öncelikle bir teknoloji şirketi değil, ancak sürprizlerle dolu olduğuna şüphe yok. Ünlü moda şirketi, yılın en önemli teknoloji fuarında akıllı gözlüklerini duyurdu. Detayları açıklanan akıllı gözlükler, Hugo Boss gibi markalar için de gözlük çerçevesi üreten İtalyan Safilo Group tarafından geliştirildi.

Dior marka akıllı gözlüklerin özellikleri ise bir hayli ilginç. Öncelikle bir ekran veya çeşitli noktalardaki kameralardan ziyade sensörlerle çevrili. Bunun nedeni ise ruhsal durumun analizi. Psikolojik öğelerle donatılmış bir teknoloji aygıtı söz konusu…

Gözlüğün kulak ve burun kısımlarında, yani ciltle temas eden bu iki bölge için konumlandırılmış beş adet sensörü, beyin dalgalarının ölçümünü sağlıyor. Bu sayede zihinsel durum belirleniyor, mutsuz ya da demotive misiniz; motivasyon zamannınız mı geldi, işte bu sorulara dair yanıtlar sunuyor Dior.

Bir ekranı olmadığı için akıllı telefon eşleştirmesine, dolayısıyla bir mobil uygulama üzerinden yönetime gereksinim duyan, 37 gram ağırlığa sahip akıllı gözlüklerin ‘bir başlangıç’ olduğunun da altı çiziliyor. Akıllı gözlüklerini 2017 yazından önce satışa sunacağını duyuran Dior markası, kısa zaman içinde teknolojiye vurgu içeren başka giyilebilir teknoloji modelleri de açıklayacak gibi görünüyor.