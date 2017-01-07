Dell 8K çözünürlüklü 32 inç monitörünü CES 2017’de tanıttı

Dell 4K çözünürlüğü katlayan monitörünü, CES 2017 kapsamında lanse etti.



CES 2017, ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2017 tarihleri arasında heyecan verici yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımına sahne oldu. Sadece günümüzü ve yakın geleceği değil, 2020-2025 gibi daha uzak yıllara da işaret eden birçok teknoloji ilk kez duyurulurken özellikle TV ve monitör tarafındaki birbirinden ilginç ürünler dikkat çekti. Bunlardan biri Dell’in 8K çözünürlüklü monitörü…

Dell UP3218K model ismiyle gelen 32 inçlik monitör, 4K monitörlerin yeni yeni yaygınlaştığı günümüzde öne çıkmayı başarıyor. 7680×4320 çözünürlüklü modelde, ekranın 400 nit parlaklık değeri, AdobeRGB ve sRGB renk gamutları ile 280ppi piksel yoğunluğu iddialı özellikleri arasında konumlanıyor.

Alüminyum gövdesi ile sofistike bir görünüm sunan Dell’in 1.07 milyar renkli 8K monitöründe, döndürme ve yüksek ayarları da yapılabiliyor. Üründe 4 adet USB portu bulunuyor. Yüksek profilli video, fotoğrafçılık, mimari ve tasarım gibi işler için geliştirilen modelin 23 Mart 2017 itibarıyla ABD’de satışa sunulacağı duyuruldu. Yüksek segmentli Dell UP3218K’nin belirtilen fiyat etiketi ise 4.999 dolar. Dell, bu modeliyle geçtiğimiz yıl lanse edilen 8K çözünürlüklü ekrana sahip Sharp IGZO’ya bir alternatif sunmuş oluyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez YouTube’un 8K çözünürlüklü kayıt yayınlamaya başlaması ile adından söz ettiren 8K’nın günümüz için hala ‘yolun başında olduğunu’ belirtmek gerekiyor.