David Copperfield: CES’e geliyorum çünkü…

Ünlü sihirbaz neden CES’in müdavini olduğunu açıkladı…



CES birçok kişi için gerçekten de ilham verici. Yılın kalan kısmında görülebilecek teknoloji trendlerinin yanı sıra çok daha sonraki dönemlere ilişkin işaretlerle dolu. Bazıları için gezilip görülmek istenen bir yer olduğu gibi kimisi için de potansiyel fikirlerini açığa çıkaran bir ilham deposu. Bu kişilerden biri de David Copperfield.

David Copperfield, daha önce ülkemizde de gösteri yapmış ünlü bir şovmen. Efsanevi sihirbaz olarak da tanınan isim, ABD’nin Las Vegas şehrinde her yıl düzenlenen teknoloji etkinliği CES’in müdavimlerinden. Her sene fuarda görülen ünlü isim, katıldığı bir söyleşide bunun nedenini açıkladı…

“İlham almak için CES’e geliyorum” diyen Copperfield, sadece teknolojiye olan ilgisi nedeniyle katılmadığını, fuardaki ürünlerden esinlerek kendi şovlarında kullanacağı bir dizi yeni materyal keşfettiğini dile getiriyor.

Copperfield bu sene hangi ürünlerden ilham aldığı sorusuna net bir yanıt vermeyi tercih etmese de CES 2017’deki ‘sesle açılan çöp kutusu’ gibi yeni ürünlerden etkilendiği tahmin ediliyor. Belki de bir nevi, ‘abra kadabra’ denilerek açılan bu çöp kutusu, Copperfield’tan etkilenmiş olabilir…