D-Wave: 15 milyon dolarlık kuantum bilgisayar

D-Wave 2000Q model kuantum bilgisayarı seçilmiş müşterilere 15 milyon dolara satılacak. Ayrıca dileyen herkes bulut üstünden bu bilgisayarı kullanabilecek.

D-Wave, kuantum bilgisayarlara giden yolu günümüz bilgisayarlarının geçmişine benzetiyor. 30 yılı aşkın bir süre önce tanıştığımız miktoişlemciler daha sonra Microsoft’un Basic yazılımını kulanan kişisel bilgisayarlar ile hızla geliştiler.

Kuantum bilgisayarlar bugünün bilgisayarlarından önemli ölçüde daha hızlı olan yeni bir bilgisayar türü. Hâlâ yaygın şekilde kullanılmaktan ve günlük yaşantımıza girmekten onlarca yıl uzaktalar, ancak her geçen gün daha gelişmiş donanım ve kullanım modelleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

D-Wave CEO’su Vern Brownell verdiği bir röportajda; “Kuantum bilgisayarlar henüz yeni ortaya çıkıyor ve bilgisayar alanlında çarpıcı bir değişim yaşanacak” dedi.

D-Wave, şu anda kuantum bilgisayar satan tek şirket. İlk sistemini 2011’de sattı ve şimdi 2.000 qubit’lik D-Wave 2000Q adlı yeni modeli ile hız sınırlarını zorluyor.

2000Q, günümüz dünyasındaki en gelişmiş bilgisayarlardan biri olarak kabul edilen şu anki 1.000 qubit’lik D-Wave 2X’in iki katı büyüklüğünde. Ancak hız olarak performans iki katın çok ama çok üstünde.

2000Q, selefinden binlerce kez daha hızlı ve bugünkü PC’lere kıyasla performans açısından lider konumda. Yaklaşık 15 milyon dolar değerinde olan bu bilgisayar, önce siber güvenlik tehditlerine karşı sistemi kullanan askeri yetkililere gönderilecek.

Şu anda D-Wave’in kuantum bilgisayarları Los Alamos Ulusal Laboratuarı, Google, NASA ve Lockheed Martin tarafından kullanılıyor. D-Wave’in amacı bu sistemleri çok daha üst seviyelere taşımak.

Nihai hede ise günümüz bilgisayarları gibi tüm bilgisayar uygulamalarını çalıştıran evrensel bir kuantum bilgisayar geliştirmek ancak araştırmacılar bu tarz kuantum bilgisayarlardan on yıllarca uzakta olduğumuz konusunda hemfikirler.

Ancak şimdiden kuantum bilgisayar kullanmak isteyenler için bir yol daha var. Brownell, D-Wave ürünlerini bulut üzerinden herkese açmayı planladıklarını belirtiyor. IBM şimdiden 5 qubit gücüne sahip kuantum bilgisayarını bulut yoluyla isteyen herkese sunuyor.

Brownell; “Gerçekten gelişmek için tüketimin kolaylaştırılması gerekiyor” diyor. Bulut ortamı geliştiricilere, pahalı donanımları satın almadan, qubitlerle oynamak için bir yol sunuyor.

D-Wave’in kuantum bilgisayarı makine öğrenimi, finansal simülasyonlar ve kodlama optimizasyonunu gibi alanlarda kullanılıyor. Brownell ayrıca kuantum bilgisayarların daha iyi konuşma tanıma veya fotoğraf tanıma ve sınıflandırma için kullanılabileceğini belirtiyor.

Brownell; “Makine öğreniminin kuantum bilgisayarların gerçekten kendini ispatladığı bir alan olacağına inanıyoruz” diyor.

Kuantum bilgisayarlar, verileri 1 ve 0 şeklinde depolayan günümüz bilgisayarlarından farklı hesaplar. Kuantum bilgisayarlar, veriyi 1 ve 0 olmanın ötesinde aynı anda her iki durumu birden gösterebilen qubit şeklinde de depolayabilir. Bu durumda ikili sistemin ötesine geçebilen kuantum bilgisayarlar geleneksel bilgisayarlara göre milyonlarca kat daha hızlı çalışabiliyor.