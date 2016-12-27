Cyanogen öldü, çok yaşa Google Android!

Google Android karşısındaki en agresif tehdit, kapılarını kapatıyor.

Cyanogen, Android’i yok etme planını ilan etmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmedi. 2015 yılında, CyanogenMod’ın arkasındaki şirketin CEO’su Kirt McMaster, üstü kapalı şekilde Google’ın düşman olduğunu beyan etmişti. McMaster Forbes dergisine Cyanogen’in niyetinin “Google’ın kafasına kurşun sıkmak” olduğunu söylemişti.

Ancak McMaster bir devi öldürmenin o kadar kolay olmadığını anladı. Bir dizi yanlış adım ve işten çıkarmadan sonra, Cyanogen geçtiğimiz hafta mağazasının kapanacağını ve artık savaşın sona ereceğini açıkladı.

Noel öncesi Cuma günü öğleden sonra yayınlanan blog yazısında – mümkün olduğunca az ses çıkarmak için tasarlanmış bir haber bülteni ile – Cyanogen; “tüm hizmetleri ve Cyanogen destekli sürümleri sona erdirdiğini” ilan etti. Şirket iki cümlelik açıklamasında projenin kaynak kodunun kişisel olarak CyanogenMod’u geliştirmek etmek isteyenler için yayında kalacağını da belirtmeyi ihmal etmedi.

Cyanogen, Android’in denetimini ele geçirme açısından ciddi bir tehdit unsuru olamadı ama şirketin kapanması Google için büyük bir zafer anlamına geliyor. Google, Pixel’in piyasaya sürülmesiyle birlikte bir başkasının Android’in ruhunu kullanmasına engel olmak için emin adımlar atıyor.

Birçok yönden Cyanogen, Android’in kendisinin hiç olmadığı kadar Google’ın mobil işletim sistemini geliştirmeyi başarmıştı. Ancak şimdi her şey bitti. Google, Cyanogen’e savaş açarak değil ki bunu denemedi değil, kendi vizyonunu genişleterek, üreticilerle ortaklıklar kurarak kazandı. Artık Google yeni yılda bir konuyu daha gündeminden silmiş ve hedefine daha odaklanmış olarak yoluna devam edebilir.