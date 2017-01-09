CES 2017’de tanıtılan 6 tuhaf akıllı ev çözümü

Hemen hepsi internete bağlı ve sesle kontrol ediliyorlar ama şu bir gerçek ki tuhaflar…

Konuşan bir buzdolabı, WiFi özelliği kazanmış çöp kutusu, akıllı daha birçok şey… Hepsi ‘geleceğe hoş geldiniz’ diyor ama bazılarının tuhaf olduğu da bir gerçek.

İşte CES 2017’de görücüye çıkan 6 tuhaf akıllı ev teknolojisi…

LG’nin sesli komuta yanıt veren buzdolabı

WiFi’lı LG Smart InstaView buzdolabı, tahmin edileceği gibi Amazon Alexa desteğine sahip. Sesli komutlara yanıt veriyor, sizin için yemek siparişi vermek, tarifler sunmak ve hatta yemek videoları izlemek gibi fonksiyonlar da sergiliyor. 29 inçlik dokunmatik ekranına not eklenebiliyor, fotoğraf albümlerinde gezinmeyi bile mümkün kılıyor. Fiyatı hakkında henüz net bilgi yok ama bol sıfırlı bir etiket bekleniyor.

GeniCan

Yok artık dediğinizi duyar gibiyiz ama bu da oldu! Akıllı çöp kutusu kavramını ortaya çıkaran GeniCan, aslında evdeki eksikleri belirlemek için yeni bir yol vaat ediyor. Çöpün kenarına takılıyor, atılan barkodlu cisimleri tanıyor ve olası eksikleri tespit ediyor. Amazon üzerinden satışa sunulacağı duyurulan bu ilginç ürünün fiyatı ise 125 dolar.

Kokteyl yapan akıllı cihaz: Alchema

Malzemeleri doldur ve o yapmaya başlasın tipinde bir mutfak eşyası olan Alchema, lezzetli kokteylerin yeni adresi olabilir. Aslında o kokteylden ziyade doğrudan bir üretici. Daha fazla bilgi için web sitesine göz atmanızda fayda var. Fiyatı ise tahmin edileceği üzere 429 dolar gibi oldukça iddialı bir seviyede.

Akıllı barmen Booz, çöpü bahçeniz için gübreye dönüştüren Whirlpool Zera Food Recycler (üstte) ve akıllı tost makinesi Griffin Toaster da ilginç ürünler arasında gösterilebilir.