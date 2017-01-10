Cepte taşınan Windows 10 PC Ockel Sirius A

CES 2017’de görücüye çıkan Ockel, iddialı bir konfigürasyona ve pek de mütevazı olayan fiyat etiketine sahip.



Güçlü konfigürasyonlara sahip PC’lerin boyutları da azımsanmayacak düzeyde kalın, geniş ve ağır olabiliyor. Aslında cihazlarda ne kadar özellik o kadar büyüklük şeklinde bir paralel çizginin olduğu tartışmasız bir konu. Öte yandan konuyu çok daha minimalist yaklaşımlarla ele alan, üstelik iddiası yoğun üreticiler de yok değil. İşte bunlardan biri neredeyse minyatür bir PC geliştiren Ockel Sirius A.

6 inç 1080p çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip olan Ockel Sirius A, Intel ile çalışıyor. Cebinizde dokunmatik bir Windows 10 PC anlamına gelen modelin donanımının çekirdeğini 4 çekirdekli Intel Atom x7-Z8750 işlemci, 4GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı oluşturuyor. Üstelik 100 dolarlık bir ekleme sonucunda RAM 8 GB’a ve depolama alanı da 128 GB’a yükseliyor.

5 megapiksel ön kamera, iki adet USB 3.0 portu, bir USB-C portu, HDMI ve DisplayPort öne çıkan diğer özellikleri arasında. Temel versiyon ise 699 dolar fiyat etiketi ile geliyor.

Peki neden dokunmatik ekranlı bir mini-PC’ye ihtiyaç duyulur? Windows’u cepte taşımanın avantajları olabilir, teorik olarak herhangi bir monitöre veya TV’ye de takılabileceği için aslında fonksiyon sahası oldukça geniş. Ayrıca daha fazla çevre birimi taşıma zorunluluğu da yok. İlgi çekici olabilir.

Ockel’in modelin satış tarihi ile ilgili açıklaması ise Mayıs ayı itibarıyla başlanacağı yönünde.