Bu robot sizi satrançta yenip kahve ikram ediyor

CES 2017’nin yıldızlarından biri de satranç oynayan robot oldu.

CES 2017’de yapay zeka ve öğrenen makinelerin imzası tartışılmaz oldu. Çok sayıda deneysel ve gerçekten üretime hazır robotun görücüye çıktığı dev teknoloji fuarında satranç oynayan robota ilgi yoğundu.

ITRI tarafından geliştirilen robot, CES 2017’nin öne çıkanları arasındaydı. Satranç taşlarını hafifçe eline alıp hareket ettiren bu ilginç robot, rakibinin hamlelerine verdiği başarılı tepkilerle çarpıcı bir deep learning örneği sergiledi.

Bir tür bilgisayar görüntüleme sistemine sahip olan robot, kibarlığıyla da ilgi çekti. Çünkü sizden düşünmeden önce süre istiyor. Evet, düşünüyor…

Rakiplerini sıklıkla yenen robotun, daha yolun çok başındaki bir örnek olduğu ifade edildi. Satranç hareketleri mükemmel olmasa da (satranç taşlarını yerini koymakta yüzde 100 başarı gösteremiyor), kavrama ve hassas hareketler noktasında sınıfı geçtiği kaydedildi. Ve ekstra…

Endüstriyel robot sizi mağlup ettikten sonra kahve bardağınızı dolduruyor. Üstelik etrafa tek bir damla dökmeden. ITRI, söz konusu teknolojinin hastanelerde ve ağırlıklı olarak yaşlı bakımı konusunda kullanılmasını öngörüyor.

Öte yandan fabrikaların üretim hattı için de uygun olabileceği belirtiliyor.