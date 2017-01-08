Bu notebook 1 gün aralıksız çalışabiliyor!

LG Gram 14 (2017), CES 2017’nin en iddialı notebook’ları arasında.



Consumer Electronic Show 2017, ABD’nin Las Vegas şehrinde 200 bine yakın ziyaretçi, 7 binin üzerinde basın mensubu ve binlerce katılımcı şirketi bir araya getirdi. On binlerce yeni ürün ve hizmet tanıtılırken LG standındaki ilgi odaklarından biri Gram 14 (2017) modeliydi. Yeni nesil işlemci ve şık tasarımıyla dikkat çeken modelin pil dayanıklılığı iddiası ses getirdi…

LG, yeni notebook’unun 21-24 saat arası şarj dayanıklılığı süresine sahip olduğunu açıkladı. Neredeyse 1 gün kesintisiz mobil kalma anlamına gelen süre, birçok güncel notebook’un 2, 3 katı pil dayanıklılığı anlamına geliyor. İlginç bir detay ise şirketin geçtiğimiz yıl tanıtılan Gram 14’ünde şarj dayanıklılığın 6 saat olması. Öte yandan öncül modeldekinin yaklaşık 2 katına denk gelen 60W pil kullanıldığı ifade edildi. 2017 versiyonunun köklü bir güncellemeden geçtiğine şüphe yok.

Pil dayanıklılığına yönelik çok fazla detay paylaşmadığı görülen LG’nin ‘yeni ekran teknolojisini’ öne çıkarmakla yetindiği belirtiliyor. Modelin çok daha az pil harcayan bir ekranla geldiği kaydediliyor.

980 gram ağırlığa sahip ve 14 inç dokunmatik IPS ekranlı LG Gram 14 (2017), 7. Nesil Intel Kaby Lake işlemciler, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10, USB 3.0 ve USB Type-C portları gibi öne çıkan özelliklere sahip. CES 2017’de tanıtılan ilgi çekici notebook’lara dair detayları paylaşmayı sürdüreceğiz…