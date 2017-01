Bu fiyata bu performans…. İyisin RX480

200 dolarlık Radeon RX 480 AMD’nin 14nm Polaris GPU’su üzerine inşa edilen ilk grafik kartı ve oyunu tümüyle değiştiriyor.

Monitörlerinize sarılın ve çocuk oyunlarını saklayın. Radeon RX 480’in çıkışıyla (4 GB versiyonu 200 $, 8 GB versiyonu 240 $) yeni nesil grafik savaşı başladı.

Nvidia vahşi derecede güçlü 600 dolarlık GeForce GTX 1080 ve 380 dolarlık GTX 1070 ile hızlı bir giriş yaparken, AMD yığınların kalplerini, zihinlerini ve bilgisayar kasalarında portların yerini kazanmak için gerilla taktiklerini devreye soktu. Radeon RX 480, böbreğiniz satmaya gerek kalmadan VR yeteneği sunan ilk grafik kartı. 1080p oyunları 2560×1440 çözünürlükte yüksek performans sunma yeteneğine sahip ilk 200 dolarlık kart. Bu şey en son Radeon 380 ve GeForce 960’ın tozunu attırıyor.

Polaris nedir, tadı güzel midir?

Radeon RX 480’in gücünün çoğu AMD’nin yeni “Polaris” GPU çekirdeklerini kullanmasından geliyor. Oyun dünyası 2011 yılından beri 28nm GPU çekirdeklerine takılı kalmıştı. O zamandan beri piyasaya çıkan kartlar hem AMD hem de Nvidia’nın 20nm jenerasyonunu atlamasıyla aynı teknoloji etrafında üretilmişti. Polaris 14nm transistörlerin yanı sıra küçülen o transistörlerin daha az güç tüketmesini sağlayan gelişmiş “FinFET” teknolojisinden yararlanıyor.

14nm’ye geçiş AMD’nin aynı zamanda GPU’ları içerisine daha fazla teknoloji eklemesine de imkan tanıyor. Radeon RX 480, 2304 akış işlemcisine sahip ki bu Nivida’nın CUDA çekirdeklerinin AMD tarafındaki eşdeğeri; her ne kadar radikal derecede farklı mimarileri sadece çekirdek sayısıyla karşılaştırmak imkansız olsa da. AMD’nin önceki 200 dolarlık kartı Radeon R9 380, 1792 akış işlemcisine ve daha güçlü R9 380X, 2048 akış işlemcisine sahipti. R9 380’deki 28 CU işlem birimi sayısı RX 480’de 36 CU’ya yükseldi.

AMD de RX 480’in saat hızlarını önemli oranda yükseltebildi. Radeon RX 480, 1120 baz saat hızına sahip ve 1266 MHz’e çıkabiliyor. Öncülleri ise en fazla 970 MHz’i görüyordu. Akış işlemcisi sayısındaki büyük artışın saat hızlarındaki büyük sıçramayla birleşmesi toplam performansta sıçrama manasına geliyor; buna daha sonra geleceğiz, bi durun hele.

Team Red ayrıca 200 dolarlık ürününde belleği de fazlasıyla büyüttü. Eski R9 380 ve GeForce GTX 960’ın her ikisi de 2 GB RAM’le geldi; daha pahalı modellerde ise 4 GB versiyonlar mevcuttu. Fakat Radeon 480’in 200 dolarlık versiyonları 4 GB RAM’e sahip ve 8 GB’lık bir modeli 240 dolara satılacak.

Sırası gelmişken, bu geleneksel GDDR5 bellek Radeon’un Fury serisindeki yüksek bantgenişlikli bellek ya da Nvidia’nın GTX 1070 ve 1080’inde kullanılan GDDR5X bellek değil. GDDR5’te kalmak şüphesiz AMD’nin maliyetleri aşağıda tutmasına yardımcı oluyor (200 dolarlık bir ekran kartında hayati) ve dürüst olmak gerekirse oyun içinde performansı gayet iyi. İki RX 480 varyantlarının farklı bellek saat hızlarına sahip olduğunu belirtmek önemli: 4 GB modeli 7 Gbps’ye çıkarken, 8 GB modeli 8Gbps’ye ulaşıyor. AMD VisionTek, Asus ve Sapphire gibi partnerlerin kartlarındaki bellek özelliklerinin değişebileceğini söylüyor ama onlar da minimum 7 Gbps olacak.

AMD’nin bu şeyin içine paketlediği tüm shader işlemcileri ve RAM dikkat alındığında kartın devresinin esasında ne kadar küçük olduğu fark ediliyor. Bu her ne kadar tam boyutlu bir kart olsa da (soğutma sistemi ve fana uyum sağlamak için 24 cm’in biraz altında) PCB’nin kendisi minik Radeon Nano’dan sadece 2.5 cm kadar uzun ve bu kart yüksek bantgenişlikli belleğin fazladan alan tasarrufundan yararlanıyor. RX 480’in bellek çipleri kartın kendisi üzerine yerleştirilmiş olmalı. Bu kartın özel mini ITX versiyonları heyecan verici olabilir.

Radeon RX 480 aynı zamanda Radeon Nano’nun ve Radeon Fury X’in stil tarzını araklıyor. Onların etkileyici siyah görünüşlerini ve göze çarpan Radeon markasını taklit ediyor. Ama RX 480 elde biraz daha hafif ve plastiğimsi hissi veriyor. Ama tabi onu sadece sisteme takmak için tutacaksınız. Radeon RX 480 göz alıcı görünüyor; Nano’da olduğu gibi referans sürümde arka plaka yok.

Bu şeyden aynı zamanda göz alıcı görüntüler elde edeceksiniz. Polaris, tek HDMI 2.0b portu ve üçlü Display 1.3/1.4 bağlantıları aracılığıyla yüksek dinamikli videoları destekliyor.

O süslü DisplayPort’lar ayrıca 4K çözünürlükte 120 Hz veya 5K çözünürlükte 60 Hz’e kadar video tazeleme oranlarını destekliyor. Referans tasarımdaki DVI bağlantıları, Furry kartlarında olduğu gibi planlandığı üzere kaldırıldı. Ama DVI monitörünüz varsa korkmanıza lüzum yok: Özel kartlar sıklıkla DVI bağlantılarını da ekliyor. DVI gerçekten yaygınlığını kaybediyor. Bu yüzden artık ekranınızı HDMI/DipslayPort’lu bir modele terfi etmeyi düşünmenizin zamanı geldi.

RX 480’de sayısız geliştirme de mevcut: Sıra işlem yoğunluklu video sıkıştırma/çözme operasyonlarına geldiğinde Polaris GPU daha önceki tüm AMD işlemcilerinden daha güçlü.

Kart kenarındaki 6 pinli güç bağlantısı üzerinden 150 watt tüketiyor. Nvidia’nın GTX 1070’i aynı oranda enerji tüketiyor ama daha fazla overclock alanı için 8 pin’lik bir bağlantı üzerinden. RX 480’in güç tüketimine baktığımızda karşılaştırmalara daha ayrıntılı gireceğiz.

Toplamda Radeon 480 kalite fışkıran inanılmaz derecede çekici bir kart; 200 dolarlık fiyat sınıfında bekleyebileceğiniz türden değil. AMD’nin önceki R200 serisine göre bu büyük bir değişim. Ama donanım denklemin sadece yarısı.

Overclock için WattMan kullanımı

AMD tipik olarak her yıl çıkardığı amiral gemisi yazılımı için yeni özellikleri saklıyor ama RX 480’le birlikte harika bir yeni araç veriyor: AMD WattMan. WattMan esasında bir süre önce kontrol panelinde dahil ettiği overclock aracı OverDrive’ın geliştirilmiş versiyonu. Çok sıkı bir takım özellikler getiriyor ama adı maalesef Sony’nin eski kaset oynatıcılarını ve berbat süper kahramanları akla getiriyor. Cidden, WattMan’ın OverDrive’dan kulağa daha iyi geldiğini im düşündü?

Şayet overclock’çu tiplerdenseniz WattMan, RX 480’inizin güç limitlerini ayarlamanız için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor: maksimum/minimum fan hızları, maksimum/minimum hedef sıcaklık, GPU ve bellek hızları ve ayrı ayrı GPU ile bellek voltaj seviyeleri. Oldukça kapsamlı ve AMD GPU frekans eğrisi kontrolleriyle bu şeyi bir adım öteye taşımış. Söz konusu özellik farklı dinamik güç yönetimi durumları (DPM) için overclock’ları özelleştirmenize imkan tanıyor.

RX 480 çeşitli DPM’ler çapında saat hızlarını etkileyen varsayılan bir frekans eğrisi ile geliyor ve siz de o eğriyi belirli bir oranda arttırarak overclock yapabilirsiniz. Alternatif olarak AMD’nin yeni dinamik GPU frekans eğrisi kontrollerini kullanarak her bir DPM için overclock limitlerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu size kendi GPU’nuzun potansiyeline en iyi biçimde uyacak overclock profilini ince ince ayarlamanıza izin verecek. Ancak kartınızın limitlerini bulmaya yönelik otomatik bir aracın olmayışı gerçek dünya senaryolarında onun yarını kısıtlayabilir. (Dürüst olmak gerekirse, Nvidia’nın GTX 10 serisi kartları için GPU’nuzun limitlerini bulmanıza yönelik tarama araçları var ama bunlar problemli ve kullanımları can sıkıcı.)

Güç limitlerini arttırmak RX 480’in overclock süreci için hayati, diyor AMD temsilcileri. RX 480’in güç limitlerini yüzde 50’ye kadar arttırabiliyorsunuz. “Global WattMan” ayarlar sayfasının üstünde kartınızın mevcut pik akımını ve ortalama GPU aktivitesini, sıcaklığı, fan hızını, çekirdek/bellek saat hızlarını takip eden, ardından sonuçları grafik olarak görüntüleyen kullanışlı bir araç bulunuyor. Grafikler üzerinde çalışmak kartınızın davranışlarını belirlemenize gerçekten yardımcı olabilir ki bu overclock süreci için hayati bir şey. Oyun bazında grafik izleme de profilleriniz içinde yeni “Profile WattMan” sekmesinden devreye sokulabilir.

Kötü ismi bir kenara yeni WattMan araçları Radeon ayarları uygulamasındaki oyun temelli overclock seçenekleriyle birleştiğinde GPU’nun performansına ince ayar çeken oyunculara güçlü, kullanışlı araç sunuyor. Bu da karta genel olarak ya da belirli oyunlar için oyun performansın arttırılmasını sağlıyor. AMD’nin yeni etkileyici kontrol paneli Radeon Settings’inin de geliştiğini görmek harika.

Maalesef test sistemimiz performans bölümümüzde overclock sonuçlarını dahil etmemizi engelleyen bir sorun yaşadı. GPU saat hızını yüzde beşlik bir artışla (veya maksimum 1,335 MHz) kartımızı hızlandırabildik ki AMD mühendislerini bunun kendi numunelerindekinden daha yüksek olduğunu söyledi. Ayrıca bellek saat hızlarında da ekstra 150 MHz’lik bir artış alabildik.

Ancak overclock’u uygulama gerçekte performans düşüşüne neden oldu, bazen önemli oranda. Güç limitini daha arttırınca performans daha da kötüleşti; fanları ne kadar hızlı döndürsek de sıcaklık ayarlarıyla ne kadar oynasak da durum değişmedi. Global WattMan bölümünde de bazı kararlılık sorunları vardı. Onu açtığımızda arada sırada bütün Radeon Settings uygulamasının göçmesine neden oldu.

AMD mühendisleri performans sıkıntısının anakartımızın güç dağıtımıyla ilgili bir sorunundan kaynaklanabileceğine dair tahmin yürüttü. Ama test için yeni bir anakart edinme imkanımız bulunmuyordu. Diğer yandan bu kartla sayısız grafik kartını sorunsuzca overclock edebildik ve başka kullanıcılardan da overclock sırasında performans düşüşü yaşadıklarını işittim. AMD kendi mühendislerinin de diğer inceleme yapanların da herhangi bir sorunla karşılaşmadığını söyledi. Sizin için de durum farklı olabilir.

Tuhaf teknik sorunların bu gerçekten güzel, ismi kötü araç hakkındaki izleminizi mahvetmesine izin vermeyin. Ben onu çok sevdim, tabi işe yaradığı takdirde.

VR, DirectX 12 ve Vulkan desteği

Her ne kadar WattMan Radeon’un titreşimsiz FreeSync ekran desteği ve şaşırtıcı derecede etkili Rate Target Control gibi mevcut özelliklerine eklenen tek yüksek profilli özellik olsa da, AMD aynı zamanda RX 480’i yeni nesil oyun bileşenlerini desteklemek için ihtiyaç duyulan her şeyi yüklemiş. Yani sanal gerçeklikle birlikte DirectX 12 ve Vulkan gibi ileri teknoloji grafik API’lerini.

“Sanal gerçekliği kitlelere getirmek” RX 480’i desteklemek için AMD’nin kullandığı büyük bir pazarlama taktiği. Biraz tuhaf görünüyor zira Oculus Rift ve HTC Vive 600 ila 800 dolarlık fiyat etiketleriyle anaakım olmaktan uzak niş cihazlar. AMD’nin 200 dolarlık kartı en azından başlıkları beslemeniz için ihtiyaç duyacağınız PC’leri yapmanıza yardımcı oluyor. Onu daha geniş bir benimsenme için temel çalışması olarak düşünün.

Radeon RX 480, Valve’in SteamVR performans testinde “Capable” sertifikasını almaya yeterli ham performansı sağlıyor ama VR’a hazırlık burada bitmiyor. AMD kartın daha düşük gecikme ve toplamda daha akıcı frame zamanları sunduğunu söylüyor. Bu geleneksel oyunlarda faydasını gösterecek ve VR’a adapte olma hissini yönetmek için iki kat daha önemli. Şayet frame oranları VR’da kekelemeye başlarsa gerçek hayatta kusmaya başlayacaksınız. 240 dolarlık versiyondaki 8 GB RAM belleği yiyip bitiren oyunların akıcı kalmasını sağlamanıza yardımcı oluyor.

Radeon RX 480’in VR cephanesindeki bir diğer önemli silah bağımsız asenkron bilgiişlem motoru (ACE) donanımı. Eğer kartınız bir VR oyununda akıcı frame oranlarını kaldırmakta zorlanırsa Oculus Rift “Asynchronous Timewarp” adlı bir teknik kullanıyor. Asynchronous Timewarp bir görüntüyü vermeden hemen önce başlığınızın pozisyonunu kontrol ediyor ve eğer başınızın konumu render edilen son kareden bu yana değişmişse, Timewarp sizin mevcut yöneliminize uydurmak için görüntüyü hafifçe ayarlıyor.

Polaris’in dayandığı GCN mimarisi temelde trafik polisi gibi davranan ACE’leri barındırıyor. GPU’nun yeni bir göreve geçiş yapmadan evvel elindekini tamamlamaya zorlayan sıra tabanlı öncelik yaklaşımından ziyade var olan tüm Radeon grafik kaynaklarından eş zamanlı olarak en iyi biçimde yararlanılması için grafik görevlerini gönlendiriyor. ACE’ler Radeon’ların aynı anda daha fazla şey yapmasına imkan tanıyor; ana grafik hattını bölmeden Asynchronous Timewarp hesaplamalarını gerçekleştirmek gibi.

AMD geçenlerde ACE’leri için yeni bir API ekledi. Quick Response Queue adlı bu API geliştiricilerin belirli görevleri (söz gelimi daha önce bahsettiğimiz Timewarp gibi) yüksek öncelikli olarak işaretlemesine izin veriyor. GPU’nun ACE donanımı ardından yüksek öncelikli görevleri normal görevlerin önüne geçiriyor. Böylelikle zaman hayatiyetine sahip fonksiyonlar hak ettikleri hızlı ilgiyi alırken standart görevler ise daha az kaynakla olsa da işlenmeyi sürdürüyor.

Burada asenkron bilgiişlem, standart öncelik ve yeni Quick Response Queue’nin nasıl davrandığını gösteren AMD kaynaklı bir tabloyu görebilirsiniz.

Radeon RX 480’in ACE donanımı aynı zamanda tamamen yeni DirectX 12 ve Vulkan API’lerini kullanan en son oyunlarda büyük getiriler sağlayabilir. ACE hatta yoğun bir biçimde hem işlemcinize hem de grafik kartınıza yaslanan başlıklarda (strateji oyunları mesela) ve grafik kartınızın CPU’dan önemli oranda üstün olduğu durumlarda daha da fazla yarar sağlıyor.

Ashes of the Singularity DX11 – DX12 benchmark’larında faydaların nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu arada AMD’nin sağladığı benchmark Dota 2’nin DX11 ile beta Vulkan modundan nasıl davrandığını gösteriyor. (Vulkan, AMD’nin iptal ettiği Mantle API’sinin küllerinden yükseldi.)

Nvidia’nın yeni GTX 10 serisi kartları asenkron bilgiişlem performansını geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli yeni özellikleri içeriyor ama piyasaya daha fazla DX12 oyunları gelene dek NVidia ile AMD uygulamalarını kapsamlıca karşılaştıramayacağız. AMD’nin ACE donanımı Ashes of the Singularity’de GTX 900 serisi kartlara nazaran güçlü bir ivme sağladı.

Bu kadar sohbet yeter. Şimdi AMD’nin ilk Polaris tabanlı grafik kartına oyunlarda bakalım.

RX 480’in 6 benchmark’ta testi

Her zaman olduğu gibi RX 480’i PCWorld’ün bağımsız grafik kartı benchmark sisteminde test ettik. Bu sistem makinenin diğer bileşenlerindeki potansiyel darboğazları önlemek ve kısıtlanmamış grafik performansı göstermesi için üst seviye bileşenlerle dolu. Sistemin öne çıkan özellikleri:

Intel Core i7-5960X ($1,016, Newegg) ve Corsair Hydro Series H100i kapalı sistemi su soğutucu ($105, Newegg).

Asus X99 Deluxe anakart ($380, Newegg).

Corsair Vengeance LPX DDR4 bellek ($65, Newegg), Obsidian 750D kasa ($140, Newegg), and 1,200-watt AX1200i power supply ($308, Newegg).

480 GB Intel 730 serisi SSD ($250, Newegg)

Windows 10 Pro

8 GB Radeon RX 480’in nasıl sert yumrukladığını görmek için onu bazı aşikar rakiplerle karşılaştırdık. 200 dolarlık mevcut kartlar EVGA GTX 960 SSC, VisionTek Radeon R9 380 ve Sapphire Radeon R9 380X ile temsil ediliyor. Ayrıca daha üstün kartların sonuçlarını da göreceksiniz: Sapphire Nitro R390, EVGA GTX 970 FTW, MSI Radeon 390X Gaming 8GB, ve referans Nvidia GTX 980. Daha önce bahsettiğimiz nedenlerden ötürü Radeon RX 480’in overclock sonuçlarını dahil etmiyoruz.

AMD RX 480’in referans kartını diğer kartların referans versiyonlarıyla yüzleştirmek isterdim; ama hiçbiri elimizde yoktu.

Bu arada, EVGA GTX 970 FTW, GTX 970’in yüksek oranda overclock edilmiş versiyonu. Toplam performansı onu düz GTX 970 ve GTX 980 arasında bir yere konumlandırıyor. Donanımla birlikte aksi belirtilmediği sürece her oyunu varsayılan grafik ayarlarıyla test ettik. Fakat oyun sahasında eşitliği sağlamak için üreticiye has tüm özellikleri (Nvidia’nın GameWorks efektleri, AMD’nin TressFX’i ve FreeSync/G-Sync gibi) devre dışı bıraktık

Tamamsa başlayalım.

The Division

Testlere Destiny ve Gears of War bileşenlerinin karışımını kullanan Ubisoft’un third person shooter/RPG oyunu The Division ile başlayacağız. Oyun Ubisoft’un yeni Snowdrop motorunu kullanıyor ve kıyamet sonrası New York’un göz alıcı ve cesur ortamında geçiyor.

Radeon RX 480 mevcut 200 dolarlık grafik kartlarına göre çok büyük bir performans artışı getiriyor; etkili overclock’larına rağmen Sapphire Nitro R9 390 ve EVGA 970 FTW’yi geride bırakıyor. Daha önemlisi Radeon RX 480, günümüzün grafik olarak daha talepkar olan oyunlarından birinde tüm ayrıntılar açıkken 1080p çözünürlükte ortalama 60 kare oranlarıyla flört ediyor. İşte bu 200 dolarlık bir kart için fazlasıyla etkileyici.

Hitman

Radeon RX 480 Hitman’e avantajla giriyor çünkü IO Interactive’in Glacier motoru ağırlıklı olarak AMD donanımından yararlanıyor.

Hitman 2 GB bellekli kartlar üzerinde oyunun Texture Quality, Shadow Maps ve Shadow Resolution özelliklerini otomatik olarak orta seviyeye getiriyor. EVGA GTX 970 FTW ve VisionTek R9 380 bu yüzden o düşük grafik ayarlarıyla test edildi. Onları yine de aşağıdaki grafiklere dahil ediyor. Böylelikle o kartlardaki DX11 ve DX12 performanslarını görebilirsiniz. Ama sonuçların diğer kartlarla doğrudan eşit seviyede bir karşılaştırma olmadığına dikkat edim.

Sürpriz! Radeon RX 480 overclock edilmiş EVGA 970 FTW’yi sağlam biçimde pataklıyor ve overclock edilmiş Sapphire R9 390’la başa baş bitiriyor. Hitman’in DirectX 12 desteğini kullandığınız takdirde liderlik baz da olsa açılıyor. DX12’de GeForce kartları için ortalama kare oranlarını biraz düşerken AMD kartlarında ortalama oranlar artıyor; ama tabi kart 4 GB veya daha fazla belleğe sahipse. Kare oranları DX12’de 2 GB’lık kartlarla tam anlamıyla çöktü.

Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider GeForce kartları seviyor; bu da Radeon RX 480’in overclock edilmiş EVGA 970 FTW’yle yakın olması onu daha da etkileyici yapıyor. Bu aynı zamanda şu ana kadar gözüme değen en göz alıcı oyun.

AMD’nin yeni kartı burada overclock edilmiş R9 390 ile R9 390X arasında yer tutuyor ve eski 200 dolarlık kartları tamamıyla mahvediyor.

Far Cry Primal

Evet, karşılaştırmamızda iki farklı Ubisoft oyunu kullandık; ama Far Cry Primal, The Division’dan tamamen farklı bir motor üzerinde çalışıyor. Far Cry Primal uzun zamandır var olan ve saygın Dunia motorunu kullanıyor. Oyunu 4K HD Texture paketi kurulu olarak test ettik.

Oyun kart çapında gayet iyi ölçekleniyor ve RX 480, EVGA 970 FTW’i geride bırakıyor. 1080p çözünürlükte ise GTX 970’te her şey bir araya gelmesine rağmen, AMD’nin 200 dolarlık kartı GTX 980 ve Radeon 390X ile aynı kare oranlarını yakalıyor. 1440p’de performans aralığı biraz daha daralıyor. Ve 200 dolarlık rakip grafik kartlar hiçbir zaman RX 480’in yanına dahi yaklaşamadı.

Ashes of the Singularity

Hitman ve Rise of the Tomb Raider’daki eklenmiş DirectX 12 desteği ile Windows Store uygulamalarındaki doğuştan gelen güçlükler (geleneksel overlay’leri ya da FRAPS gibi benchmark araçlarını desteklemiyorlar) arasında göz alıcı DX12 uygulamasını test etmek için tek bir oyun kalıyor: Oxide’ın özel Nitrous motoru üzerinde çalışan Ashes of the Singularity.

Ashes DirectX 12 için ilk bayraktardı ve halen ilk sıradaki oyun. (Çok da eğlenceli!) DX11 karşısında DX12 ile elde edilen performans kazanımı göz açıcı; en azından Radeon kartlar üzerinde çalışırken.

Radeon RX 480 standart DirectX 11 modundan EVGA 970 FTW ile baş edemiyor. Ama diğer tüm AMD kartlarında olduğu gibi DirectX 12’ye geçildiğinde performans fırlıyor; o kadar ki Radeon RX 480 çoğu testlerde aniden GTX 980’i dahi gölgede bırakıyor. Elinizde bu kart varsa neden DX12’yi kullanmayasınız?

Ashes’ın DX12 uygulaması asenkron bilgiişlem özelliklerini yoğun bi bir biçimde kullanıyor ki bunlar Radeon GPU’lardaki bağımsız donanımlar tarafından destekleniyor; eski GTX 900 serisi Nvidia kartlarda ise bu yok. Esasında Maxwell tabanlı Nvidia kartlarının asenkron bilgiişlem yeteneklerini taklit etmek için kullandığı yazılım önceliklendirme yöntemini performansı o kadar düşürüyor ki Oxide’ın oyunu bir GeForce GPU tespit ettiğinde asenkron bilgiişlemi göz ardı edecek şekilde kodlandı. O kartlar AoTS’ı DX12’de çalıştırırken daha kötü sonuç veriyor.

Zayıf performanstan bahsetmişken, son nesil 200 dolarlık 2 GB kartlar Ashes’ın “crazy” ayarlarında 1440p’de oynayışı idare edemiyor (hatta DX12’de 1080p’de bile).

SteamVR

VR benchmark’ları grafik teknolojisine ayak uyduramadı. Crytek ve Basemark’ın vaat ettiği daha granüler VR benchmark’ları henüz çıkmış değil.

Bu da bizi Radeon RX 480’in rekabetteki potansiyel performans artışını ölçmemiz için kolay bir yol bırakmıyor; elimizde sadece SteamVR benchmark var. Bu araç başa baş GPU karşılaştırmasından ziyade cihazınızın VR’ı idare edip edemeyeceğini tespit etmekte daha iyi. Burada RX 480 açıkça EVGA 970 FTW’nin hemen ardından testin yeşil “becerikli” sınırları içine yerleşiyor.

3DMark Fire Strike ve Fire Strike Ultra

RX 480’i ve rakiplerini aynı zamanda 3DMark’ın 1080p’de çalışan saygın Fire Strike sentetik benchmark’larında da test ettik.

RX 480 güç sarfiyatı

Radeon Fury R200 ve R300 serisi GPU’lar kesinlikle güce susamışlar ve çok yoğun miktarlarda enerji tüketiyorlar. Nvidia’nın süper verimli Maxwell mimarisi bu puanlandırmada AMD’nin GCN mimarisini geride bırakıyor.

Peki Radeon RX 480’den ne haber? Birlikte bakalım.

Güç ölçümü sistemin tümü üzerinden yapılıyor. PC’ye bir güç ölçer takıldıktan sonra Furmark ile (Nvidia ona “bir güç virüsü” diyor) 15 dakikalığına stres testi uygulanıyor. Bizim güç ve sıcaklık testlerimiz grafik kartını limitlerine zorlayarak bir kötü durum senaryosunu temsil ediyor

AMD’nin Polaris mimarisindeki geliştirmeler ve 14 nm üretim süreci teknolojisine geçiş belirgin bir biçimde Radeon RX 480’e yarar sağladı. Kart kabaca Radeon R9 390 veya 390X’le paralel bir performans sunarken yüzlerce watt daha az güç tüketiyor. Bu gerçekten harika!

Diğer yandan RX 480’in güç verimliliğini Nvidia’nın GeForce kartlarıyla karşılaştırdığınızda bu kazanımla etkileyiciliğini kaybetmiş görünüyor. RX 480’in oyun performansı GTX 970 ve GTX 980 arasında bir yere düşerken güç sarfiyatı da aynı yere konumlanıyor. Yani iki jenerasyon ileriye gitmiş olması AMD’nin Nvidia’nın en son ürünleriyle eşit düzeyde güç tüketir olmasına yardımcı oldu. Bizim test sistemimiz GTX 970 veya GTX 1070 ile donatıldığından aynı 244W’ı çekiyor ama Nvidia’nın daha yeni Pascal GPU’ları Titan X’i geçen bir performans sağlıyor

RX 480 ısı üretimi

Gelelim kartların gösterdiği termal değerlere.

Unutmayın: Sadece RX 480 ve GeForce GTX 980 referans tasarımlar; diğer kartların tamamı farklı verimlilik değerlerine sahip özel soğutucular kullanıyor. Dolayısıyla bu biraz elmalarla portakalları karşılaştırmak gibi olacak ama yine de buradan öğrenebileceğimiz şeyler var.

En başından Radeon RX 480’in eski R200 serisi referans kartlardan daha serin çalıştığını söyleyelim. Referans Radeon R9 290 92 dereceye çıkarken R9 290X yük altında 95 dereceye çıkıyor. (Bunlar listede yok ama verileri kaydettik.) Esasında Radeon RX 480 gerçek oynayış senaryolarında nadiren 78 dereceyi aşıyor; dediğim gibi biz en kötü durum senaryolarını test ediyoruz.

Gürültü seviyelerini test edecek ekipmanımız yok ama bu arada RX 480 ile referans 970’i karşılaştıran AMD’nin verdiği tabloyu görebilirsiniz.

Sonuç: RX 480 oldukça serin ve sessiz çalışıyor, özellikle bir referans kartı için. Ama ful yoğunlukta biraz gürültülü olabiliyor. Sapphire ve XFX gibi AMD partnerleri kart üzerinde özel soğutucuları yerleştirdiklerinde hiç şüphesiz daha serin ve sessiz çalışacak.

Overclock süreci esnasında güç limitini arttırmaya başladığınızda sıcaklık değerleri hızla artıyor. Bunu telafi etmek için gerçekten fanları hızlı döndürmeniz gerekiyor ki bu da kartın önemli oranda daha gürültü çalışmasına neden olacak.

Nvidia GPU’lara karşı yığınak

AMD kuşkusuz Polaris GPU ailesi ile turnayı gözünden vurdu. Radeon RX 480 harika bir kart; makul fiyatlarda mümkün olanı yeniden tanımlayan bir tanesi.

Daha hiçbir zaman bu kadar ucuza sağlam bir 1080p/60fps performansı alamıyordunuz. Daha önce hiç makul bir 1440p performansı bu fiyatlara alamıyordunuz. Ve kesinlikle 200 dolar civarında bir paraya VR özellikli bir kart alamıyordunuz.

Şimdi bunu yapabiliyorsunuz ve bunları hepsi Radeon RX 480 sayesinde.

Güç verimliliğinden performansa AMD 200 dolara daha güçlü bir GTX 970 klonu yarattı. 330 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya çıktığında GTX 970’in insanların şampiyonu olduğu dikkate alındığında Radeon RX 480, AMD’nin böbürlenmesi gereken bir ürün; özellikle RX 480 bazı oyun ve durumlarda GTX 480’le başa baş gidebildiği için.

Sonuçlar hayal kırıklığına neden olduysa bu muhtemelen AMD’nin çıtayı yüksek tuttuğu içindir. Firma Wall Street Journal’da RX 480 için “VR için kullanılan 500 dolarlık bir karta eşdeğer bir performans getiriyor” demişti. Bunu yapamıyor. Toplamda GTX 980 veya R9 390X/Fury ile başa baş gidemiyor; Valve’in SteamVR performans testinde kabaca 330 dolarlık 970’le paralel gidiyor. AMD’nin pazarlama abartısı bir miktar hayal kırıklığı yaratabilir ama o aşırı beklentiler bir tarafa bırakırsanız kart çok iyi.

Peki hangi versiyonu saıtn almalıyım? Bize göre AMD partner’lerinden gelecek özel versiyonların gelmesini beklemeye değer. Bu küçük canavar özel soğutuculu ve overclock edilmiş versiyonlarıyla çok daha sert vurabilir.

200 dolarlık 4 GB model 1080p oyunculuğu için iyi olabilir. Rise of the Tomb Raider gibi bazı oyunlar 1440p’de 4 GB’ı aşıyor. VR başlıkları da 2160×1200 gibi çok daha yüksek çözünürlüklere çıkıyor. Bellek limitlerini aşmak kare oranlarının can sıkıcı biçimde düşmesine neden olur ki bu da sanal gerçeklikte kötü hissettirir. 1440p’de oyun oynayacaksanız veya RX 480’İ VR için kullanacaksanız 8 GB’lı model için fazladan 40 dolar harcamanızı tavsiye ederiz.

Radeon RX 480: karar

Şu uyarıyı yapalım. Bu kartı günümüzde standart oyunculukta çok iyi olduğu için alın. Vaatleri dikkate almayın. AMD’nin pazarlama hareketlerinin önemli bir kısmı havada olan geleceğe dönük teknolojiler etrafında dönüyor.

Evet, Radeon RX 480 VR’a giriş yapmak için harika bir giriş seviyesi seçenek ama VR’ın endüstrinin umduğu gibi patlayacağına dair bir garanti yok halen; bilhassa ilk nesil başlıkların yüksek fiyatlara sahip olmasıyla. Radeon 480’in düşük fiyatı geniş bir benimsenme için önemli bir adım ve VR patlayacak olursa buna yatırım yapmış olursunuz. Ama henüz o patlama olmadı ve olmayabilir de.

Benzer şekilde DirectX 12 ve AMD’nin bağımsız asenkron bilgiişlem motoru donanım önemli bir joker. Ashes of the Singularity gibi ilk oyunlardaki sonuçlar ve Total War: Warhammer DX12 benchmark’lar Radeon kartlarının büyük bir vaade sahip olduğunu gösteriyor.

Peki ama bu tüm oyunlar için geçerli olacak mı? Sadece belli yapımlar ve PC konfigürasyonlarında mı? Evet, DX12 Radeon kartları için çok büyük bir nimet olabilir. Fakat DX12 ve Vulkan oyunları daha büyük sayılarda piyasaya çıkana ve biz daha yaygın trendleri izleyene kadar RX 480’i bugün çok iyi olduğu için satın alın, gelecekte yapabileceği (ya da yapamayacağı) şeyler için değil.

Yinelersek: Radeon RX’i bugün yapabilecekleri için satın alın ve geleceğe yönelik bu teknolojilerin tümünü bonus olarak düşünün.

380 dolarlık GeForce GTX 1070 yeri bu karttan iki tanesini almandan evvel riskleri iyice tartmanızı öneririm. Benim elimde tek kart olduğundan CrossFire performansını test edemedim ama Radeon’un başı Raja Koduri DX12’de Ashes of the Singularity benchmark’ında iki RX 480’in GTX 1080’i geçtiğini gösteren bir demo çalıştırmıştı. Ama son yıllardan çoklu GPU desteği azaldı, çok sayıda büyük oyun CrossFire/SLI’ı sonradan ekledi veya hiç eklemedi. DirectX 12’nin çoklu GPU desteği aşırı sistem kurulumları için geleceğin müjdecisi ama bu da geliştiricilerin çoklu GPU konfigürasyonlarının kodlanması ve desteklemesine hem para hem de zaman ayırması yükünü getiriyor.

Açıkçası ben çoklu GPU sistemlerin geleceği hakkında şüpheciyim (ve bunun için üzgünüm.) Bu akılda tutulması gereken bir şey.

Radeon RX 480’i almalı mısınız almalı mısınız konusunda ise şüphem yok. Buna olan yanıtım net, kesinlikle evet. 200 dolarlık bir fiyat sınıfında beklenmedik oranda bir performans ve AMD’nin en son GPU’ları için görülmemiş bir güç verimliliği. Radeon RX 480’in fiyatına getirmek için Nvidia GTX 970’in fiyatını indirse dahi yine de AMD’nin kartını tavsiye ederim.

Halihazırda dikkate değer sadece üç grafik kartı var, gerçekten. Şayet derin cepleriniz varsa, Nvidia’nın 380 dolarlık GTX 1070’i ve 600 dolarlık GTX 1080’i üst seviye oyun makineleri için muhteşem performans sağlıyor. Bu rakamların altında tek seçeneğiniz Radeon RX 480. Bugün tüm GTX 900 serisi, R300 serisi ve Fury kartı tamamen eskidi. Daha ucuz Radeon RX 470 ve RX 460 da yakın gelecekte öyle olacak ve Nvidia’nın GTX 1060’ı patlatmaya hazır olduğuna dair kimsenin şüphesi yok. Ama şu an için yeni nesil grafik savaşının açılış günlerinde belirgin savaş hatları çizilmiş durumda.

Bugün oyuncuların büyük bir çoğunluğu için (300 dolardan daha azını harcayacak olanlar ve 1080p ve daha düşün çözünürlüklü monitörlere sahip olanlar) Radeon RX 480 dikkate değer tek kart. AMD üst seviye performansı ana akıma getirme vaadini yerine getirdi.