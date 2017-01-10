Bu cihazı yakanıza takın ve akıllı telefonunuzu unutun

CES 2017’de tanıtılan kullanışlı mini-cihazlardan biri de Pinn.



ABD’nin Las Vegas şehrinde 8 Ocak tarihinde sona eren yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan CES 2017, binlerce firma ve yüz binlerce ziyaretçinin buluşma noktasıydı. Dev fuar alanında nereye dönerseniz yeni bir ‘dikkat çekme unsuru’, farklı bir fikirle karşılaşıldı. Teknolojinin ilk aşamada 2017’ye sonrasında da yakın geleceğine göz kırpan sayısız örnekle tanışıldı. İşte bunlardan biri son derece zeka dolu bir cihaz olan Pinn.

Pinn, akıllı telefon uyumlu bir cihaz. Aslında Bluetooth kulaklıklardan esinlendiği çok açık, ancak çok daha fazlasını vaat ediyor. Yakanıza takarak kullanıyorsunuz ve ardından akıllı telefonunuzu unutmaya hazırsınız…

Pinn ile aralamaları yanıtlayabiliyor, kısa mesaj ya da e-mail bildirimleri alıyorsunuz. Mobil cihaz üzerinden indirilmesi gereken tamamlayıcı uygulaması sayesinde hangi akıllı telefon bildirimlerini almak istediğinizi özelleştirebiliyorsunuz. OLED ekranı sayesinde bildirimleri gördüğünüz için bir tür akıllı saat alternatifi olarak da geliyor. Yetenekleri bunlarla sınırlı değil…

Bu mini cihaz, uzaktan fotoğraf çekimi ya da müzik zevkiniz için uzaktan kumanda görevi de üstleniyor. Girişine takılan kulaklıkla müzikleri uzaktan yönetebilmeniz güzel bir detay. Akıllı telefona bağlı olmaksızın kulaklığınızla müzik dinleyebiliyorsunuz. Kötü haber ise müzik depolama için ayrıca bir hafızası bulunmuyor.

Şubat ayının ilk haftasından itibaren 199 dolar fiyat etiketi üzerinden satışlarına başlanacağı duyuruldu.