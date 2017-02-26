BlackBerry’nin yeni akıllı telefonu ortaya çıktı

KEYone adındaki yeni telefonu ile şirket fiziksel klavye ısrarına devam ediyor.

Eski BlackBerry telefonlarda olduğu gibi KEYone modelinde de fiziksel klavye ile gelecek. Ancak tasarım alanında değişikliklere imza atılmış. 4.5 inç büyüklüğünde 1620×1080 çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte cihaz Gorilla Glass 4 desteği bulunan elden kaymayan kauçukvari bir malzeme ile kaplanmış olacak. 149.3 x 72.5 x 9.4mm büyüklüğünde olacak KEYone’ın ağırlığı ise 180 gram olacak. Yakında zamanda piyasaya çıkan çoğu akıllı telefon gibi KEYone da USB Type-C ve 3.5 mm’lik kulaklık girişlerini bulunduracak. Klavyede bulunan her harf ile uygulamalara kısayol oluşturabileceksiniz. Parmak izi okuma özelliğini unutmayan TCL, klavyenin space tuşuna bu özelliği eklemeyi de ihmal etmemiş.

BlackBerry Mobile’ın Kıdemli Ürün Yöneticisi Logan Bell klavyesi hakkında “ F harfi ile Facebook ya da U harfi ile Uber uygulamalarını açtığınızı hayal edin” diyor. Bell ayrıca KEYone’ın farklı bir akıllı telefon kullanım deneyimi yaşamak isteyen profesyonel müşteriler için üretildiğini de sözlerine ekliyor.

BlackBerry CEO’su John Chen ise şirketin KEYone ile akıllı telefon piyasasındaki yerini geri kazanmasından ayrı olarak girişimci müşteriler elde etmek istediklerini de söylüyor.

Donanım olarak 3 GB RAM ve Snapdragon 625 işlemcisi tercih edilecek olan KEYone, Adreno 506 grafik çipi ile birlikte Qualcomm’un X9 LTE modemini de bulunduracak.

Batarya olarak 3505 mAh’lık batarya piyasaya çıkacak olan KEYone, bu güne kadar piyasaya çıkan en büyük bataryalı BlackBerry olarak dikkat çekiyor. TCL’in Boost adını verdiği hızlı şarj modu ile telefonunuz güç tasarruf modunda iken şarja takıldığında bu moda geçebilecek.

KEYone, yazılım olarak Android 7.1 sürümü ile gelecek. Bunun yanında BlackBerry Hub’ın da bulunduğu bir arayüz kullanılacak. Bu arayüz ile gelen kısa mesajları, elektronik postaları ve sosyal medya ağlarına gelen mesajların hepsi tek bir yerde toplanacak.

Kamera olarak Sony IMX378 sensörlü 12 MP’lik arka kameranın yanında 8 MP’lik ön kamera ile birlikte gelecek.

Güvenlik konusuna da dikkat eden TCL, DTEK isimli güvenlik ve birlikte kullanıma sunulacak güvenli işletim sistemi ile kullanıcılara daha güvenli bir akıllı telefon ayrıcalığı sunulacak.

KEYone, Nisan ayında global olarak satışa sunulacak. Satış fiyatı olarak TCL’in CEO’su Nicolas Zibell, satış fiyatı olarak ABD’de 549 dolar, Avrupa’ da 600 euro ve İngiltere’de 500 sterlin fiyat etiketleriyle satışa çıkacağını açıkladı.