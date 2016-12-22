Asus, HTC ve T-Mobile CES 2017’ye hazırlar

Android kulanıcıları için CES 2017’de büyük haberler gelecek.

Aralık ayının sonuna doğru yaklaşırken sadece bir yılı geride bırakmayacağız aynı zamanda teknoloji dünyası için çok önemli bir etkinlik ile 2017’yi karşılayacağız: CES yani dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı. Etkinlik yaklaştıkça farklı firmalar da CES 2017 için hazırladıkları duyuru ve sürprizlere yönelik bilgiler vermeye başladılar.

Etkinliğin resmen başlayacağı 5 Ocak günü Asus iki farklı Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Jerry Shen, Google’ın Project Tango yapısı ile geliştirilen sıradaki ZenFone’un geleceğini açıklamıştı. 30 saniyelik reklam bu cihazın genişletilmiş gerçeklik (AR) yönelik deneyimler sunacağının işaretlerini veriyor.

CES’de sahaya çıkacak bir diğer firma ise T-Mobile. Esasında bir GSM operatörü olan firma Uncarrier adını verdiği etkinliği CES’in ilk günü gerçekleştirecek. Kısa tanıtım videosunda şirketin CEO’su John Legere; “Sıradaki şeyi seveceksiniz” diyor. Bir önceki Uncarrier etkinliğinde şirket ücretsiz müzik ve video servisini duyurmuştu.

HTC etkinlik için ilginç bir davetiye gönderdi.

HTC etkinlik alanında gösteri yapacak bir diğer firma. Ancak şirket esas duyurusunu etkinlikten sonra 12 Ocak günü yapacak. HTC logosundaki C harfinin döndürülerek elde edildiği U harfinin neyi simgelediğini bilmiyoruz ama İngilizce okunuşu ile You yani Sen anlamına geliyor olabilir.

Elbette Android çözümleirne yönelik bu etkinlikler dışında CES 2017 binlerce firmanın katılımı ile ve küresel teknoloji devlerinin şov alanı olacak. PC World ekibi olarak tüm etkinliği yerinden takip edeceğiz.