Asus Chromebook Flip tanıtıldı

2’si 1 arada model, Chrome OS ile geliyor…

Tüketici elektroniği açısından ele alındığında ne kadar cazip olduğu ilginç bir tartışma konusu olsa da Chrome OS önyüklü aygıtlar tanıtılmaya devam ediliyor. İşte bunlardan biri de Asus Chromebook Flip.

2’si 1 arada şeklinde nitelendirilen tablet/dizüstü bilgisayar formuna uygun kullanım senaryoları sunan kategorideki modelin mütevazı bir fiyat etiketiyle geleceği kaydediliyor. Teknik özellikleri arasında ise 12.5 inç ekranda 1080p çözünürlük, Intel Core M3 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesi öne çıkıyor. Böylelikle Asus, temelde geçtiğimiz yıl tanıttığı Chrome OS modelinin işlemcisini (Rockchip) güncellediği bir modelle potansiyel kullanıcıların karşısına çıkmış oluyor.

Modelde iki adet USB Type-C portu ve bir microSD girişi mevcut. Teoride bütçe dostu bir Chrome OS yapısının sunulduğu aşikar. Ayrıca metal tasarım da dikkat çekici ayrıntılar arasında. Son derece ince yapıda olduğu görülüyor. HP ve Google’ın en son Chrome OS modellerinin yanında ilginç bir alternatif maiyetinde olduğu belirtiliyor.

Asus’un CES 2017 kapsamında resmi olarak ilk kez görücüye çıkaracağı Chromebook Flip için satışların da kısa süre içinde başlaması bekleniyor. ABD için fiyat beklentisi ise 500 doların altında.