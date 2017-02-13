Artık herkes Steam’de yayıncı olabilecek

Bağımsız yapımcıların oyunlarının yayınlanması için tercihi kullanıcılara bırakan Steam Greenlight, yakın zamanda yerini Steam Direct’e bırakacak.

Steam ilk olarak yayınladığı oyunlar konusunda bir hayli seçici davranan, bu nedenle neredeyse her içeriği satın aldığınızda memnun kalacağınız bir platformdu. Bugün ise Steam tamamen müdahaleden uzak bir yayın ağı olmak için en önemli adımı atıyor: Steam Greenlight sistemi kaldırılıyor ve yerine Steam Direct adlı yeni bir model getiriliyor.

Yapılan açıklamada doğrudan dağıtım modeline geçmek için bir süredir adımlar atıldığını dile getiren Steam yetkilileri, önümüzdeki aylarda Greenlight’ı ortadan kaldırarak geliştirici ve yayıncılara daha basit ve engelsiz bir yayın kanalı sunmayı planladıklarını kaydetti. Bahar aylarında hayata geçirilmesi beklenen Steam Direct sayesinde geliştiriciler birkaç form doldurup, yayıncılık ücretini ödedikten sonra oyunlarını Steam üzerinde sergileyebilecekler. Diğer bir deyişle, hangi oyunun Steam’de yer alacağı konusunda kullanıcıların hiçbir yetkisi kalmayacak.

Oyunu Steam’de yayınlatmanın ücreti ise henüz belirlenmiş değil; “Bu konuda birçok geliştirici ve stüdyoyla konuştuk. Bize 100 dolardan başlayıp 5 bin dolara kadar yükselen yanıtlar verdiler. Her iki uçta da artılar ve eksiler bulunuyor, o nedenle bir yayın bedeli belirlemeden önce daha fazla araştırma yapmamız gerekiyor.”

Bu noktada Steam’in işi biraz zor görünüyor. Binlerce dolarlık yayın ücreti olması durumunda, pek çok bağımsız geliştirici Steam’e veda etmek zorunda kalabilir. Öte yandan, 100 dolar gibi düşük bir yayın bedeli ise platformdaki içeriklerin kalitesini kayda değer biçimde düşürme riski taşıyor.