Apple’dan Nokia’ya misilleme geldi

Nokia’nın açtığı patent davasına karşı Apple kirli oynamayı tercih etti.

Geçtiğimiz hafta içinde Nokia Amerika ve Almanya bölge mahkemelerinde Apple karşı patent davaları açtı. Nokia’nın iddiasına göre içlerinde popüler video codec H264 olmak üzere Apple 30’dan fazla Nokia patentini lisans ücreti ödemeden ürünlerinde kullanmakta. Nokia, daha önce Apple ile lisans anlaşması yapmaya çalıştıklarını ancak Apple’ın bu talepleri makul karşılamadığını açıklamıştı.

Apple ise ilginç bir hamle ile Nokia’ya karşılık verdi. Nokia’nın 192 milyon dolara satın aldığı Withings ürünlerini Apple’ın online satış mağazalarından kaldırdı. Withings dijital ve bağlantılı baskül, bağlantılı saat gibi sağlık ve fitness çözümleri üretip satıyor. Genellikle Withings ürünleri kaliteli ve pahalı ürünler ve tam olarak Apple kullanıcılarının satın alma profiline uyuyorlar.

Apple’ın bu noktada aldığı bu karar ile kirli bir yol seçtiğini söyleyebiliriz ancak bu Apple’ın ilk şaşırtıcı hamlesi değil. Daha önce de Beats ve Bose arasındaki anlaşmazlıkta Apple benzer bir tavır takınmıştı. Elbette Apple’ın böyle bir hamle yapmasının arkasında yasal sözleşmeler ile kendini garantiye almış olması muhtemel ancak bu adım Avrupa ve ABD’deki rekabet eşitsizliği olarak Nokia’ya yeni mahkeme yollarını açabilir.