Apple yeni Mac modelleri tanıttı

Apple, San Jose’de gerçekleştirdiği etkinliğinde yüksek donanımlı iMac ve daha hızlı işlemcilere sahip MacBook modelleri tanıttı.

Apple, geleneksel olarak düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni nesil iMac ve yeni nesil MacBook modellerini tanıttı. Apple, performans olarak pazarın en güçlü masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarıyla dikkat çekti.

Yeni iMac’ler Intel’in Kaby Lake işlemcileriyle standart olarak 4.2 Ghz’e kadar ulaşan işlemci hızını Turbo Boost ile 4.5 Ghz’e kadar yükseltebiliyor. Bir önceki iMac serisine göre yeni nesil iMac’ler daha fazla bellek desteği sunuyor. Yeni iMac’lerde yüzde 50’ye varan daha hızlı SSD depolamasının yanında Thunderbolt 3 bağlantısı da bulunuyor.

8 GB’a kadar vRAM bulunan yeni Radeon Pro 500 serisiyle yeni iMac’lerin grafik performansı da güçleniyor. 21.5 inçlik modelinde üç kat artarken; 27 modelinde yüzde 50 daha hızlı bir performans artışı görülüyor.

Ekran olarak iMac 500 nit ile yüzde 43 daha parlak ve 1 milyar renk desteği ile daha canlı ve gerçekçi bir ekran deneyimi sunuyor. Tasarım olarak ince ve bir pürüzsüz bir kasa ile gelecek yeni iMac’ler, 3D grafikler, video düzenleme ve oyunlar için güçlü performans sunuyor.

MacBook artık daha güçlü

Dizüstü bilgisayarlarda ise ince ve şık tasarımı, güçlü performansı ve uzun süreli pil ömrüyle birlikte gelen MacBook’a 1.4 Ghz’e ulaşabilen hızı Turbo Boost ve Kaby Lake i7 işlemcileri işbirliğiyle 3.6 Ghz’e çıkabiliyor. Yüzde 50 daha hızlı SSD ve iki kat daha fazla bellek desteği verecek olan yeni nesil MacBook, sadece 900 gram ağırlığında ve 13.1 inceliğinde olmasıyla gününü hareketli olarak geçiren kullanıcılar için ideal bir seçim olabilir.

MacBook Pro da yenilendi

Geçtiğimiz sene tanıtılan MacBook Pro’ya gelen Kaby Lake Core i7 desteğiyle 13 inçlik MacBook Pro, Turbo Boost ile 3.5 Ghz’den 4.0 Ghz’e çıkarken; 15 inçlik MacBook Pro’ya 3.1 Ghz’den 4.1 Ghz’e çıkarılıyor.

MacBook Air modelini de unutmayan Apple, 13 inçlik MacBook Air’ı 1.8 Ghz işlemciyle yenileniyor.

iMac Pro tanıtıldı

Apple, etkinlikte son olarak profesyonel kullanıcılar için tasarlanan yepyeni bir iş istasyonu iMac Pro’nun ön tanıtımını yaptı. 18 çekirdeğe kadar yeni nesil Xeon işlemcileriyle iMac Pro, görünüş olarak bir iMac’e benzemesine karşın yüzde 80’e varan soğutma kapasitesi sunuyor. Renk tercihi olarak da iMac’lerde tanıdığımız renk seçiminin aksine iMac Pro’da iPhone ve iPad’lerden tandığımız uzay grisi renk seçeneği kullanılıyor.

iMac Pro’da bir Mac’de bulunabilecek en gelişmiş grafik işlemcisi olarak Radeon Pro Vega GPU bulunuyor. 16 GB’a varan dahili yüksek bant genişliği bulunan bellek, Vega GPU ile gerçek zamanlı 3 boyutlu render alma ve 11 Teraflop tek duyarlı işlem gücü ile yüksek kare hızlı VR deneyimi sunuyor. Yarı hassas zamanlama, yapay zeka teknolojileri için ideal olarak geliştirilmiş iMac Pro, 22 Teraflop’a kadar performans sağlıyor.

4 TB’a kadar SSD ve 128 GB’a kadar ECC belleği desteği sunan iMac Pro’da 4 adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası,iki yüksek performanslı RAID dizilişi ve iki 5K ekrana aynı anda bağlanma imkanı sunuyor. Ayrıca ilk kez bir Mac’te 10 kat daha hızlı ağ oluşturmak için 10 GB Ethernet girişi de bulunuyor.

Güncellenen iMac, MacBook, MacBook Air ve MacBook Pro internet üzerinden sipariş edilebiliyor. 7 Haziran itibariyle de Apple Store’lardan satın alma seçeneği de bulunuyor. iMac Pro ise Aralık’ta satışa sunulacak.