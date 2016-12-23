Apple Watch için Pokemon Go yayınlandı

WatchOS yan uygulaması yakınlarda bir Pokémon olduğunda sizi bilgilendirecek.

Apple Watch gözlemciniz artık Pokemonların hepsini yakalamanıza yardımcı olabilir.

Dün itibariyle Apple Watch için Pokémon Go vahşi doğaya salındı. Bir dönem ortalığı kasıp kavuran Pokemon Go’ya eşlik eden bu watchOS uygulaması, yakınlardaki herhangi bir Pokémon’la ilgili olarak oyunculara bildirim gönderiyor ve Pokémon yumurtalarının olduğu noktaya mesafeyi belirtiyor. Ayrıca yeni Pokémon’unuz için bir tane şekerleme veriyor.

Apple Watch için Pokémon Go, Apple’ın Eylül etkinliği sırasında ilk kez tanıtılmıştı. Yıl sonu yaklaşırken, watchOS uygulamasının başlangıçta söz verildiği gibi tatil döneminden önce yayınlanmayacağı yönünde bazı spekülasyonlar da yapıldı.

WatchOS uygulaması oyunun fitness bileşenini de öne çıkartıyor. Her Pokémon Go avı bir egzersiz olarak kaydediliyor, böylece oyun günlük kişisel aktivite hedefleriniz için de sizi motive ediyor.

Bununla birlikte Apple Watch için Pokémon Go’da yapamayacağınız bir şey var; Pokémon’u yakalamanıza izin vermiyor. Bunun için iPhone’unuzu kullanmanız gerekecek.

Apple Watch için Pokémon Go aynı zamanda elinde telefonla dikkatsizce ve çılgınca sağa sola koşuşan insanların da artık daha dikkatli şekilde çevrelerine odaklanmalarına imkan tanıyacak zira kolunuzdaki uygulama sayesinde sadece gerektiğinde sizi uyaracak.