Apple Kablosuz Enerji Konsorsiyumu’na katıldı

Qi adlı kablosuz şarj sisteminin başındaki konsorsiyuma katılan Apple, gelecek iPhone’un bu özelliği sunup sunmayacağı konusunda merak uyandırdı.

Geçtiğimiz hafta bir finans analisti, Apple’ın bu yıl üç yeni iPhone modeli tanıtacağını ve tümünün kablosuz şarj özelliğiyle birlikte geleceğini iddia etmişti. Apple’ın adının Qi teknolojisinin yaratıcısı Wireless Power Consortium’un listesinde yer alması, geçtiğimiz hafta ortaya atılan bu iddiayı destekliyor.

IHS Technology analisti Vicky Yussuff, “Apple’ın Kablosuz Enerji Konsorsiyumu üyeliği, birkaç yıldır artan bir söylenti sonrasında yeni iPhone’un kablosuz şarj teknolojisini içereceği beklentisini kuvvetle vurguluyor,” açıklamasını yaptı. Buna karşın, IHS analistlerinin bir önceki iPhone modeli için de benzer bir açıklama yaptığını hatırlatmakta fayda var.

Aslında Apple’ın WPC üyeliğinin telefonlarla ilgisi olmayabilir. Apple Watch ile birlikte verilen manyetik şarj adaptörü, Qi cihazlarını şarj edecek (Watch’un kendisi yalnızca Qi şarj cihazıyla çalışmamaya programlanmış bulunuyor), bu nedenle üyelik yalnızca bu kullanımın gecikmeli olarak tanınması olabilir. Yussuff’a göre tüketicilerin onda dokuzu, bir sonraki telefonunda kablosuz şarj teknolojisi istiyor. Analiste göre bu teknolojinin yaygın ölçekte benimsenmesi, Apple’ın gözardı edemeyeceği bir gerçek.

IHS’nin öngörülerine göre bu yıl başta Samsung Electronics olmak üzere 350 milyon kablosuz şarj edilebilir cihaz raflarda yer alacak. Samsung bu şarj sistemini 2015 yılında piyasaya sürülen Galaxy S6’dan bu yana tüm amiral gemisi cihazlarında kullanıyor. Dahası, Güney Koreli üretici eski S4 ve S5 modelleri için de kablosuz şarj uyumlu kılıflar üretip satıyor.

Bu ay içinde Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi, Yussuff’un tahminlerine göre en az bir büyük telefon üreticisinin yeni kablosuz şarj edilebilir cihazını tanıtmasına sahne olacak.