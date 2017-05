Apple, iPad Mini serisine son verebilir

Apple’ın küçük boyutlu iPad serisine pek yakında veda edebiliriz.

Apple,2012 yılında büyük ve kalın bir tasarıma sahip olan iPad modeline alternatif olarak iPad Mini’yi tanıtmıştı. O zaman iPhone’a Plus seçeneği gelmediğinden kullanıcılar; okuma, internette gezinme ve oyun oynamak gibi işlerini iPad Mini üzerinden gerçekleştiriyordu. Ancak bu yaz duyurulacak yeniden tasarlanmış 10.5 inçlik iPad Pro ile Apple’ın gelecekplanlarının daha büyük ekranlara doğru odaklandığını düşünebiliriz.

Öte yandan 5.5 inç boyutundaki iPhone’un Plus serisiyle çoğu kullanıcı için bir tablet üzerinde gerçekleştirdikleri her şey için tatmin olmalarını sağlayacak bir ekran boyutu sağlıyor. iPhone Plus her yere rahatlıkla taşınabilirken, kullanıcının daima yanında ve harika kamerasıyla ihtiyaç duyulan her şeyi sunuyor. Sorun da tam olarak burada ortaya çıkıyor. İnsanrın iPad mini alması için ortada bir sebep kalmıyor. Apple da bu sorunu aşmak için edinilen bilgiye göre iPad mini’yi aşamalı olarak piyasadan çekecek.

Kendi ürünlerini piyasadan çekmekten hiçbir zaman utanmayan Apple’ın iPad Mini satışlarını da baz alarak bu karara vardığı düşünülüyor. Apple’ın, iPad Mini’ye ne süre ile güncelleme desteği vereceği veya tam olarak ne zaman piyasadan çekeceği ise tam olarak belli değil. Ancak bu süreci sessiz sedasız halledeceklerini düşünebiliriz.