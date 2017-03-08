Apple etkinliği yeri ve zamanı hakkında ilginç iddia

Son birkaç yıldır spesifik tarihi belli olmasa da Apple’ın bu yılki ilkbahar etkinliği hakkında ilk iddialar ortaya atıldı.

Apple World Today’in haberine göre Cupertinolu şirket yeni 12.9 inçlik iPad Pro, 10.5 inçlik olası bir iPad Pro, revize edilmiş 9.7 inçlik iPad Air 2 ve 7.9 inçlik iPad Mini modellerini yakında tanıtılabilir. Apple’ın tanıtım tarihi olarak ise Nisan ayını seçmesi ve yeni açılacak Apple Campus kampüsü ile aynı tarihte tanıtımı gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Bu tahminler şirketin CEO’su Tim Cook’un bir önceki Apple etkinliğinde yaptığı açıklamalara dayanıyor. Cook gerçekleşen etkinliğin aynı mekandaki son etkinlikleri olacağını belirtmişti. Eğer bu iddialar gerçekleşirse, Apple yeni etkinliği 1000 koltuklu Steve Jobs salonunda gerçekleştirebilir.

Etkinliği tarihine işaret eden bir başka iddia ise operatörlerin çoğu yeni iPad modeli için iddia edilen çıkış tarihinden üç gün öncesine, yani 1 Nisan’a, kadar mevcut modeller için 150 dolarlık indirim sunuyorlar.