Apple, Bangalore’da iPhone üretmeye başlayacak

Şirketin hedefinde iPhone üretim maliyetlerini düşürmek var.

Apple, Tayvanlı Wistron ile imzaladığı bir sözleşme çerçevesinde Nisan ayı sonuna kadar Bangalore’da iPhone’u üretmeye başlamayı hedefliyor.

Haber kaynağına yakın çevrelerin belirttiğine göre Apple bu hareketi ile üretimde kullanılan bileşenler üzerindeki ithalat vergilerini düşürmek için hükümetten talepte bulundu ve henüz bunun için bir cevap almış değil öte yandan şirket iPhone için yerel üretim ekosistemleri kurmaya odaklanıyor.

Hindistan Bilgi Teknolojileri devlet bakanı Priyank Kharge, Apple’ın Bangalore’da telefon üretimi için fabrika açmasını doğruladı ve bunun devletin endüstri dostu politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Bakan eyaletlerinde kendi ürünlerini üreten önde gelen bir teknoloji şirketine sahip olmanın yüksek vasıflı işgücünde artış, göre yapay zeka alanında uygulama geliştirme ve çalışma açısından avantajlara sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.

Apple geçen yıl Bangalore’da geliştiriciler için iOS platformu etrafında gelişmiş uygulama tasarımını destekleyen bir tesis kurduğunu açıklamıştı.

Kharge, Apple’a Bangalore’daki üretim tesisi için devlet tarafından herhangi bir özel teşvik sağlanmadığını belirtti.

Apple henüz bir yorum yapmadı. Şirket, 4G şebekelerinin devreye girmesi nedeniyle Apple cihazlarının daha fazla talep görmesi beklenen yerel pazara hitap etmek için kendi telefonlarını Hindistan’da üretmeyi ve kendi perakende mağazalarını kurmayı planlıyor.