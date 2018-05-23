Apple, A12 işlemcisinin üretimine başladı

Apple’ın işlemci konusunda yaptıkları bizce takdir edilesi. Şu an hali hazırda bulunan A11 Bionic işlemcisi bile çeşitli testlerde Snapdragon 845’den daha performanslı olarak gözüküyor.

Durum bu olunca da Apple işlemcilerini geliştirmekten de geri durmuyor. Bu yazımızda da Apple’ın sonraki nesil telefonlarında kullanacağı A12 işlemcisinden güzel bir haberimiz var.

Apple zamanında A9 işlemcisinin üretilmesi için 2 firmayla çalışıyordu bunlar Samsung ve TSMC firmalarıydı. TSMC daha ileri bir üretim teknolojisine sahip olduğu için de kullanıcılar fark etmese dahi A9 işlemcisi kullanan iPhone’lar arasında güç tüketimi farkı az da olsa vardı.

TSMC ise geçen zamanlarda 7nm üretim sürecine hazır olduğunun bilgisini vermişti. Apple bu habere çok sevinmiş olacak ki dünyanın ilk 7nm seri üretim çipi olacak A12’nin üretimini tamamen TSMC firmasına vermiş durumda.

Çıkan dedikodulara göre A12 işlemcisi şu an kullanılmakta olan A11 Bionic modeline göre %20 daha fazla performans ve %40 daha az güç tükettiği belirtiliyor. Şu an piyasada olan ve Android amiral gemilerinde kullanılan Snapdragon 845’in ise 10nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.