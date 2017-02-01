Apple 13 milyar Avro vergi cezasını ödemeyi geciktirdi

Ancak Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager gecikmeyi anlayışla karşıladıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Avrupa Komisyonu Apple’ın vergi konusunda sürdürdüğü üç yıllık soruşturmasını tamamlamıştı. Komisyon İrlanda hükümetine, geçen on yılda Apple’ın ödemedeğine inandığı yaklaşık 13 milyar € (14.5 milyar dolar) tutarında verginin tahsil edilmesi emriyle kapatmıştı.

İrlanda, milyarlarca dolarlık verginin geri kazanılması için son tarihi kaçırdı kısacası Apple henüz bir ödeme yapmadı. Ancak AB Rekabet Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager Salı günü Dublin’de düzenlediği basın toplantısında “Kurtarma henüz yapılmadı ancak İrlandalı yetkililerle birlikte çalıştık ve ödenmemiş vergilerin tahsili için ilerlediklerini görebiliyoruz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Yapması zor bir iş çünkü bu çok yüksek bir miktar, tabii ki bunun nasıl yapılacağını bulmanız gerekiyor. Diğer bazı durumlarda olduğu gibi 25 ya da 30 milyon avro gibi bir rakamdan söz etmiyoruz ”

Vestager durumun karmaşık bir meseleye olduğunu, buna saygı duyduğunu ve biraz daha zaman alabileceğini açıkladı.

Elbette Apple komisyonun kararına itiraz ediyor. Apple CEO’su Tim Cook daha önce bu kararı “bütünüyle siyasi bir saçmalık” olarak nitelendirmişti. İrlanda hükümeti de aslında karara itiraz ediyor ama ödeme için Apple’ı takip etmeye de devam ediyor.