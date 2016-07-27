AMD’nin yeni teknolojisi SSD ve GPU’yu birleştiriyor

AMD’nin Solid State Graphics (SSG) adını verdiği teknoloji grafik kartlarında Terabyt büyülüğünde veri depolama vaadediyor.

AMD katıldığı Ddnyanın en önemli bilgisayar grafikleri etkinliği SIGGRAPH’da büyük bir duyuru yapmadan önce şöyle bir açıklama yaptı; “Profesyonel bir grafik kartında bellek asla yeterli olmaz.” Hemen ardından geliştirdiği yeni bir teknolojiyi tanıttı: SSG.

SSG ekran kartını SSD teknolojisinde kullanılan NAND hafıza çipleri ile birleştiren yeni bir yaklaşım sunuyor. Doğrudan GPU çekirdeğine bağlı olan bu hafıza çipleri birer RAM gibi tanımlanarak işlem yapılabiliyor.

Peki, bu ilginç teknoloji neden önemli?

AMD Endüstri Birliği Yönteicisi DAvid Watters şöyle açıklıyor; “Böylece GPU’ya terabytlarca bellek tanımlaması yapabileceğiz.” Burada aslında bir numara var. Grafik kartları üzerinde bulunan RAM miktarı arttıkça bu doğrudan grafik kartının maliyetini etkileyen bir unsur. AMD yeni kalşaımı ile standart RAM kadar hızlı olmayan ama çekirdek seviyesinde GPU ile entegre edilmiş SSD hafıza bellekleri kullanarak 4K ve 8K video işlemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performansı doğrudan grafik kartının üstünde tüketicilere sunabiliyor.

Biraz daha farklı açıklayacak olursak 10 GB büyüklüğünde bir videoyu sabit diskinizden CPU, GPU ve veriyolları üzerindeki transfer işlemleri ile düzenlemek için kaybedeceğiniz vakit bu dosyayı doğrudan grafik kartı üstündeki SSD belleklere yüklenerek minimum seviyeye indiriliyor.

Peki performans ne kadar fark ediyor? Watters’ın verdiği bilgilere göre 8K standartlarında 33 megapiksel büyüklüğünde ve 7680×4320 çözünürlükte bir videoyu standart bir GPU 17 fps ile oynatırken AMD ‘nin yeni SSG grafik kartı bu videoyu 90 fps’den daha hızlı oynatabiliyor.

Üstelik AMD bunu iddia etmekle da kalmadı SIGGRAPH esnasında bir sunumla herkese gösterdi.

Bu teknoloji sadece yüksek grafik işlemlerine ihtiyaç duyan profesyoneller için değil Oculus Rift gibi yüksek veri işlemeye ihtiyaç duyan VR sistemleri için de devrimsel bir anlam taşıyor. Bizim beklentimiz gelecek yıllarda evlerimizde kullandığımız standar ekran kartlarının da Terabyte seviyesinde olmasa bile yüzlerce gigabyte seviyesinde bu teknoloji ile birlikte donatılacak olması yönünde.