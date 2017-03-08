AMD, sunucu pazarına geri dönüyor.

AMD, server pazarın lideri olan Intel’in koltuğunu sallamaya başlayacak.

AMD’nin sunucu pazarına geri dönüşündeki ilk testi olacak olan Naples isimli mega işlemci, Zen mimarisine dayalı olarak 32 çekirdeğe sahip. Naples, yılın ikinci çeyreğinde sunucu üreticileri ile buluşacak. Yapılan performans testlerine göre Naples, Intel’in sunucu işlemcileriyle başa baş gidiyor.

AMD’nin geri dönüşü, yüzde 90 oranında pazar payı bulunan Intel’in domine etmiş olduğu sunucu işlemci pazarında rekabetin artmasını sağlayacak. Müşteriler de Intel’in işlemci fiyatlarının aşırı yüksek olmasından ötürü AMD’ye geçiş yapabilirler. Bir örnek vermek gerekirse Intel’in bazı işlemcileri 8.900 dolara yakın fiyatlar ile satılıyor ve zaman zaman bu işlemcilerden bir sunucuda birden çok sayıda kullanmak gerekebiliyor.

AMD, bir dönem Intel’e sunucu piyasasında kayda değer bir tehdit olmuştu. Ancak bir dizi yanlış hareketin ardından piyasadan çekilmişlerdi. Naples işlemcileri Zen mimarisine dayalı olan tek sunucu işlemcisi olmayacak. Herkes 32 çekirdekli işlemci satın almayacağından dolayı AMD daha düşük sayıda çekirdeği bulunan işlemcileri de satışa çıkarabilir.

Uzun lafın kısası 2017 yılı AMD için her alanda pazara geri dönüşü ifade ediyor.