AMD Ryzen benchmark verileri Intel’i sallıyor

Görünen o ki beklentiler sonuna kadar karşılanacak.

Geride bıraktığımız ÇArşamba günü AMD resmen yeni işlemcileri ile alakalı lansmanı yaptı ve şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı Ryzen işlemcilere yönelik son bilgiler artık elimizde. Bunun ötesinde AMD’nin test için dağıttığı işlemci, anakart ve bellek kitleri ile ilk Benchmark sonuçlarını da aldık.

Vurucu noktayı en başta söyleyelim; CineBench ile yapılan Benchmark testlerinde AMD Ryzen 7 1700X, Intel’in 1.089 dolar fiyatla sattışı Core i7-6900K işlemcisinin performansını yakalıyor ve fiyatı sadece 399 dolar. Üstelik bu AMD’nin elindeki en güçlü işlemci de değil. (Türkiye’de fiyatlar ABD fiyatlarından yaklaşık 30-40 dolar aralığında pahalı olacak.)

AMD’nin en güçlü işlemcisi Ryzen 7 1800X ve bu Intel’in en güçlü masa üstü işlemcisini CineBench skoru ile geride bırakmayı başarıyor.

Aşağıda AMD’nin eski işlemcileri ile birlikte yeni CineBench çok çekirdekli performans skor tablomuzu bulabilirsiniz.

“Net bir şekilde söyleyebilirim ki Ryzen 7 1800X şu anda pazarda satın alabileceğiniz en hızlı sekiz çekirdekli masa üstü işlemcisi” diyor AMD CEO’su Lisa Su.

CineBench Testleri

Cinebench uzun süredir Intel işlemci dostu olarak bilinen bir performans ölçüm aracı. Cinema4D ve Cinebench’in geliştiricisi olan Maxon firması ise Intel’in işlemcilerinde desteklediği bazı teknolojileri kullandıklarını ve bunun Intel işlemcilere bir avantaj sağlayabileceğini belirtmekle birlikte özel olarak uygulamlarını tek bir üreticiye göre geliştirmediklerini belirtiyor.

Öte yandan Intel fanatikleri göz yaşlarını teselli etmek için şimdiden bazı mazeretler bulmaya başladılar. AMD’nin performans ölçümleri esnasında Intel işlemcileri çift kanal bellek modülleri ile yapılandırdığını oysa Intel işlemcilerin dört kanallı yapıyı desteklediğini ama bunun dört adet bellek modülü gerektirdiğini söylüyorlar.

Bizim yaptığımız testlerde ise çift veya dört bellek modülü kullanmanın arada bir fark yaratmadığını bize gösteriyor. Gelecek günlerde bu rakamlar üzerinde daha çok tartışıyor olacağız ancak kesin olan bir şey varsa Intel rekabet etmek istiyorsa acilen işlemci fiyatlarını yarı yarıya düşürmek zorunda. Tüketiciler açısından uzun süredir bu kadar keyifli bir dönem hiç gelmemişti diyebiliriz.