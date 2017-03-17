AMD Ryzen 5 işlemciler yakında Türkiye’de

AMD Ryzen 7 masaüstü işlemcilerin elde ettiği başarıdan sonra Ryzen 5 işlemcilerin çıkış tarihi ve fiyatları açıklandı.

AMDbu gün resmi bir açıklama yaparak Ryzen 5 işlemci ailesinin 11 Nisan’da dünya genelinde satışa sunulacağını duyurdu. AMD Ryzen 7 ile üst düzey sistemleri hedeflerken, Ryzen 5 işlemcileri oyuncular ve tüketicilere geliştirilmiş performans, sarmalayıcı deneyimler ve yüksek performanslı inovasyon sunmak için güçlü ve verimli “Zen” mimarisini 6 çekirdek 12 izlek ve 4 çekirdek 8 izlekli seçenekler ile sunacak.

Ryzen 5 Performansı ve Modelleri

AMD bu ürünleri özellikle performanslı masaüstü sistem kullanıcıları, AAA seviyesi oyuncular, oyun yayıncıları ve AM4 masaüstü platformu için tasarladı. AMD SenseMI teknolojisi ve muazzam çoklu görev yetenekleri ile donatılan AMD Ryzen 5 tüketicilerin ihtiyaçlarını duyarlılık ve yüksek performans ile karşılamayı hedefliyor.

Daha önce gerçekleştirilen bir demoda Cinebench R15 nT işlemci testinde AMD Ryzen 5 1600X’in Intel Core i5 7600K modelinden yüzde 69 daha fazla performans gösterdiği görülmüştü. Ancak bu değerleri gerçek işlemciler bizlere test için sağlandığında tekrarlayarak yeniden değerlendireceğiz.

Ürün Ailesi Model Çekirdek İzlek Temel Saat Hızı (GHz) Boost Clock (GHz) Dahili Soğutucu TDP (Watt) Tavsiye Edilen Türkiye Satış Fiyatı (USD) +KDV AMD Ryzen 5 1600X 6 12 3.6 4.0 N/A 95 $265 AMD Ryzen 5 1600 6 12 3.2 3.6 Wraith Spire 65 $229 AMD Ryzen 5 1500X 4 8 3.5 3.7 Wraith Spire 65 $199 AMD Ryzen 5 1400 4 8 3.2 3.4 Wraith Stealth 65 $179

Dört Ryzen 5 modeli de 11 Nisan’dan itibaren dünya genelinde satışa sunulacak. Anakart tasarımları önde gelen üreticiler tarafından sağlanacak olan bütün Ryzen işlemciler AM4 platformunu destekliyor. CES 2017’de duyurulduğu gibi ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte ve MSI tarafından üretilecek anakartlar X370, B350, ve ana akım bilgisayar kullanıcıları için bütçe dostu A320 yonga setleri üzerine inşa edilecek.

AMD Ryzen 5 ürün ailesinin seçili modelleri Wraith Spire ve Wraith Stealth olmak üzere iki farklı Wraith soğutucu ile beraber sunulacak. Bu yeni AMD termal çözümleri tasarımları ve soğutma performansları ile neredeyse sessiz çalışıyor.